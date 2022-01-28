غزل المحلة يعزز تصدره في كأس الرابطة بريمونتادا رائعة أمام فاركو

عزز غزل المحلة تصدره لترتيب المجموعة الثالثة في كأس الرابطة بالفوز على ضيفه فاركو بنتيجة 3-1 في ملعب المحلة خلال الجولة الرابعة.

واستطاع المحلة قلب تأخره إلى فوز مستحق على النادي المنتمي للإسكندرية ليصبح على بعد خطوة من الدور نصف النهائي.

ورفع المحلة رصيده إلى 8 نقاط متساويا مع إنبي لكن للأول أفضلية فارق الأهداف.

وسجل رزقي حمرون هدفا صاروخيا رائعا لفاركو من ركلة حرة في الدقيقة 19.

لكن أسفرت محاولات المحلة عن هدف التعادل بضربة رأس لعبده يحيى إثر تمريرة عرضية من هشام عادل في الدقيقة 33.

وقبل نهاية الشوط الأول استطاع المحلة التقدم بهدف هشام عادل في الدقيقة 42 الذي سدد في الشباك بعد مراوغة مدافع فاركو إثر كرة مرتدة من الأخير بعد تمريرة عرضية من باولن فوافي.

وواصل عبده يحيى تألقه وعزز تصدره لترتيب هدافي البطولة بتسجيله هدفه الرابع والثاني في المباراة بضربة رأس في الدقيقة 80.

وسيلعب المحلة ضد سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء بينما يواجه فاركو فريق إنبي وطلائع الجيش سيحل ضيفا على الزمالك.