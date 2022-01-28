مؤتمر مدرب تونس: لا يوجد فريق مرشح للفوز بسبب تصنيفه.. وأدائنا تطور رغم إصابات كورونا

الجمعة، 28 يناير 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

احتفال تونس بالفوز على نيجيريا

وصف جلال القادري مدرب منتخب تونس منافس نسور قرطاج المقبل، بوركينا فاسو بالصعب وذلك قبل مواجهتهما غدا السبت في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال القادري الذي حضر المؤتمر بدلا من المدير الفني منذر الكبير: "الآن لا يوجد أفضلية لفريق على آخر بسبب التصنيف".

وواصل "سنقدم كل شيء للفوز أمام منتخب صعب مثل بوركينا فاسو ونحاول الفوز باللقب".

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وتابع "نحن فريق يتمتع بالخبرات ومنتخب بوركينا صعب ونحترمه كثيرا وسنفعل كل شيء لنخرج بالنتيجة التي نريدها مثلما فعلنا في المباراة السابقة".

وأردف "ضد منتخب نيجيريا استغللنا كل الفرص التي أتيحت لنا".

وعن تفشي فيروس كورونا في صفوف تونس قال القادري: "لدينا عدد قليل ولكننا فريق قوي من الناحية التكتيكية وأدائنا تطور".

فيما قال وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس: "نحن نتحلى بالثقة وكل الغائبين سيعودون لنا غدا".

وأتم "لعبنا مباراة جيدة ضد تونس ونتمنى أن نقدم أداء أفضل ضد بوركينا".

تونس كأس أمم إفريقيا بوركينا فاسو
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