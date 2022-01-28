تشكيل كأس الرابطة - السعيد وسيسيه وأوباما يقودون الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 28 يناير 2022 - 16:08

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من كأس الرابطة.

وجاء التشكيل:

حراسة المرمى: محمد عواد

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خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمد طارق – محمد عبد الشافي

خط الوسط: إسلام جابر - ماجد هاني – يوسف أوباما – محمد أوناجم – رزاق سيسيه

خط الهجوم: عمر السعيد

البدلاء: السيد عطية - حسام عبد المجيد - محمد حسام - أحمد زكي - شيكابالا - سيد عبد الله - سيف جعفر - يوسف أسامة - حسام أشرف

ويحتل الزمالك المركز السادس في ترتيب المجموعة الثالثة ورصيده نقطة بينما كليوباترا الرابع ورصيده 4 نقاط.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

الزمالك سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة
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