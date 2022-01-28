تشكيل كأس الرابطة - السعيد وسيسيه وأوباما يقودون الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا
الجمعة، 28 يناير 2022 - 16:08
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من كأس الرابطة.
وجاء التشكيل:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمد طارق – محمد عبد الشافي
خط الوسط: إسلام جابر - ماجد هاني – يوسف أوباما – محمد أوناجم – رزاق سيسيه
خط الهجوم: عمر السعيد
البدلاء: السيد عطية - حسام عبد المجيد - محمد حسام - أحمد زكي - شيكابالا - سيد عبد الله - سيف جعفر - يوسف أسامة - حسام أشرف
ويحتل الزمالك المركز السادس في ترتيب المجموعة الثالثة ورصيده نقطة بينما كليوباترا الرابع ورصيده 4 نقاط.
وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.