تشكيل كأس الرابطة - السعيد وسيسيه وأوباما يقودون الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من كأس الرابطة.

وجاء التشكيل:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمد طارق – محمد عبد الشافي

خط الوسط: إسلام جابر - ماجد هاني – يوسف أوباما – محمد أوناجم – رزاق سيسيه

خط الهجوم: عمر السعيد

البدلاء: السيد عطية - حسام عبد المجيد - محمد حسام - أحمد زكي - شيكابالا - سيد عبد الله - سيف جعفر - يوسف أسامة - حسام أشرف

ويحتل الزمالك المركز السادس في ترتيب المجموعة الثالثة ورصيده نقطة بينما كليوباترا الرابع ورصيده 4 نقاط.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.