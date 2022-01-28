سلبية مسحة منتخب مصر قبل لقاء المغرب

جاءت نتيجة المسحة التي أجراها منتخب مصر استعدادا للقاء المغرب سلبية بالكامل.

وتتواجد بعثة منتخب مصر حاليا في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا للقاء المغرب الأحد المقبل في ملعب أحمدو أهيدجو في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة المغرب يوم الأحد المقبل في ملعب أحمدو أهيدجو في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وتصدر منتخب المغرب المجموعة الثالثة قبل أن يفوز على مالاوي في دور الـ16 بهدفين لهدف.

أما منتخب مصر فحل ثانيا في المجموعة الرابعة وفاز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ16 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.