تقرير: الاتحاد المغربي سيمنح فريقه 1.7 مليون جنيه إذا توج بـ كأس إفريقيا

قال صحيفة Le360 المغربية إن الاتحاد المحلي لكرة القدم وعد الفريق الوطني بمكافأة مالية كبيرة في حال فوزه بكأس إفريقيا 2021.

وكتبت أن الفريق المغربي سيحصل الآن على 400 ألف درهم مغربي بعد بلوغه ربع نهائي البطولة.

لكن الرقم سيزيد إلى نصف مليون درهم في حال تخطي مصر في دور الـ8.

وسيصل إلى 700 ألف درهم إذا بلغ الفريق النهائي، وسيرتفع إلى مليون درهم (1.7 مليون جنيه مصري تقريبا) لو تقلد الفريق الميدالية الذهبية.

ويلعب رفاق أشرف حكيمي ضد زملاء محمد صلاح في مواجهة مرتقبة يوم الأحد الساعة 5 مساء.

والفائز بالمواجهة سيعبر لنصف النهائي لمواجهة جامبيا أو الكاميرون المضيفة.