تقرير: الاتحاد المغربي سيمنح فريقه 1.7 مليون جنيه إذا توج بـ كأس إفريقيا

الجمعة، 28 يناير 2022 - 15:08

كتب : FilGoal

المغرب × جزر القمر

قال صحيفة Le360 المغربية إن الاتحاد المحلي لكرة القدم وعد الفريق الوطني بمكافأة مالية كبيرة في حال فوزه بكأس إفريقيا 2021.

وكتبت أن الفريق المغربي سيحصل الآن على 400 ألف درهم مغربي بعد بلوغه ربع نهائي البطولة.

لكن الرقم سيزيد إلى نصف مليون درهم في حال تخطي مصر في دور الـ8.

أخبار متعلقة
أثليتك: يوفنتوس وبرشلونة مهتمان بضم أوباميانج.. موراتا يحدد كل شيء استراحة كأس الرابطة – غزل المحلة (2) (1) فاركو.. إنبي (0) (0) طلائع الجيش تشكيل كأس الرابطة – ثلاثي هجومي لـ غزل المحلة وفاركو تشكيل كأس الرابطة – ثلاثي هجومي لـ إنبي.. ورباعي في وسط طلائع الجيش

وسيصل إلى 700 ألف درهم إذا بلغ الفريق النهائي، وسيرتفع إلى مليون درهم (1.7 مليون جنيه مصري تقريبا) لو تقلد الفريق الميدالية الذهبية.

ويلعب رفاق أشرف حكيمي ضد زملاء محمد صلاح في مواجهة مرتقبة يوم الأحد الساعة 5 مساء.

والفائز بالمواجهة سيعبر لنصف النهائي لمواجهة جامبيا أو الكاميرون المضيفة.

كأس إفريقيا المغرب
نرشح لكم
سلبية مسحة منتخب مصر قبل لقاء المغرب الاتحاد المغربي يكشف لـ في الجول: إصابتان بكورونا في صفوف المنتخب قبل ملاقاة مصر اختبر نفسك – هل تعرف الكثير عن تاريخ مصر في أمم إفريقيا؟ بي إن: شفاء مدرب تونس ومحمد بن رمضان من كورونا
أخر الأخبار
سلبية مسحة منتخب مصر قبل لقاء المغرب 29 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في الجول كلاسيك - 12 عاما على الاكتساح.. مصر 4 الجزائر 0 33 دقيقة | في الجول كلاسيك
تقرير: الاتحاد المغربي سيمنح فريقه 1.7 مليون جنيه إذا توج بـ كأس إفريقيا 44 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أثليتك: يوفنتوس وبرشلونة مهتمان بضم أوباميانج.. موراتا يحدد كل شيء ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس الرابطة – غزل المحلة (2) (1) فاركو.. إنبي (0) (0) طلائع الجيش ساعة | مصر
تشكيل كأس الرابطة – ثلاثي هجومي لـ إنبي.. ورباعي في وسط طلائع الجيش ساعة | مصر
تشكيل كأس الرابطة – ثلاثي هجومي لـ غزل المحلة وفاركو ساعة | مصر
الاتحاد المغربي يكشف لـ في الجول: إصابتان بكورونا في صفوف المنتخب قبل ملاقاة مصر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح