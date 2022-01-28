انتهت كأس الرابطة – غزل المحلة (3) (1) فاركو.. إنبي (1) (0) طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي كأس الرابطة في رابع جولات المسابقة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

يلعب غزل المحلة ضد فاركو، طالع اللقاء دقيقة بدقيقة

نهاية المباراة بانتصار إنبي بهدف دون رد.

ق90: جووول قاااتل لإنبي عن طريق علي فوزي.

انطلاق المباراة.

بينما إنبي يستضيف طلائع الجيش، طالع اللقاء دقيقة بدقيقة

---

نهاية المباراة بانتصار غزل المحلة بثلاثة أهداف لهدف.

ق90+2: الحكم يؤكد عدم احتساب ركلة جزاء لفاركو.

ق90: احتساب 8 دقائق وقت بدل من الضائع والحكم يشاهد عبر تقنية الفيديو إمكانية احتساب ركلة جزاء لفاركو.

ق80: جووووول! ثالث للمحلة برأسية عبده يحيى

بداية الشوط الثاني في المباراتين

نهاية الشوط الأول في المباراتين

ق42: جوووووول! هشام عادل يسجل الهدف الثاني للمحلة. استلم الكرة في منطقة الجزاء إثر إبعاد دفاعي قبل أن يراوغ لاعبا ويصوب في الشباك

ق33: جوووووووول! غزل المحلة يدرك التعادل بضربة رأس لعبده يحيى إثر تمريرة عرضية من اليمين

ق19: جوووووووول! رزقي حمرون هدف رائع لفاركو من ركلة حرة

ق12: أوووووووه! تسديدة فوق العارضة من فوافي إثر انفراد بمرمى فاركو

ق6: تبديل أول في غزل المحلة بنزول باولن فوافي بدلا من إبراهيما كوني المصاب