تشكيل كأس الرابطة – ثلاثي هجومي لـ إنبي.. ورباعي في وسط طلائع الجيش

أعلن حلمي طولان المدير الفني لإنبي تشكيل فريقه الذي سوف يلاقي طلائع الجيش اليوم الجمعة في رابع جولات كأس الرابطة ضمن منافسات المجموعة الثالثة والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

في الدفاع: مصطفى دويدار- إبراهيم القاضي- محمد إسماعيل حامد- محمد إسماعيل

في الوسط: عبد الرحمن عماد- مصطفى جمال- صلاح ريكو

في الهجوم: جرجس مجدي- أحمد جمعة- محمد شريف

أما تشكيل طلائع الجيش الذي أعلنه طارق العشري جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد شعبان

في الدفاع: محمد علي الجويني- علي الفيل- محمد سمير

في الوسط: حسن مجدي- عبد الرحمن أسامة "شيكا"- عمرو السيسي- رجب بكار

في الهجوم: علي الزاهدي- رجب عمران- أحمد سمير

ويحتل إنبي المركز الثاني في المجموعة بخمس نقاط بفارق الأهداف عن غزل المحلة المتصدر.

أما طلائع الجيش فيأتي خامسا بثلاث نقاط.