تشكيل كأس الرابطة – ثلاثي هجومي لـ غزل المحلة وفاركو

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه المستدعى للقاء فاركو اليوم الجمعة في رابع جولات كأس الرابطة ضمن منافسات المجموعة الثالثة والتي ستقام في ملعب الأول.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: عمرو شعبان

في الدفاع: مصطفى العش- محمد فتح الله- معاذ الحناوي- يحيى حامد

في الوسط: أشرف السيد- أحمد النادري- محمد بازوكا

في الهجوم: هشام عادل- عبده يحيى- إبراهيما كونيه

أما تشكيل فاركو الذي أعلنه مجدي عبد العاطي فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

في الدفاع: رامي صبري- عبد الله بكري- جابر كامل

في الوسط: أحمد الصغيري- عزمي غومه- كينجسلي سوكاري- محمود حمادة

في الهجوم: إسلام جمال- رزقي حمرون- أحمد شريف

ويتصدر غزل المحلة المجموعة بخمس نقاط وبفارق الأهداف عن إنبي، فيما يأتي فاركو رابعا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا.