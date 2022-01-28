الاتحاد المغربي يكشف لـ في الجول: إصابتان بكورونا في صفوف المنتخب قبل ملاقاة مصر

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم عن وجود إصابتين بفيروس كورونا في صفوف المنتخب قبل ملاقاة مصر.

وقال مصدر من الاتحاد المغربي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "المسحة الأخيرة التي أجراها المنتخب جاءت سلبية عدا لاعبين".

وكشف "اللاعبان المصابان بفيروس كورونا هما منير المحمدي وسفيان القيرواني".

وأتم "اللاعبان بلا أعراض، وسنجري مسحة أخرى غدا قبل ملاقاة مصر".

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة مصر يوم الأحد المقبل في ملعب أحمدو أهيدجو في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وتصدر منتخب المغرب المجموعة الثالثة قبل أن يفوز على مالاوي في دور الـ16 بهدفين لهدف.

أما منتخب مصر فحل ثانيا في المجموعة الرابعة وفاز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ16 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.