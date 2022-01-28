وكيله لـ في الجول: بيراميدز يريد التعاقد مع بن مالانجو من الشارقة

الجمعة، 28 يناير 2022 - 13:35

كتب : محمد عبد العظيم

بن مالانجو - مهاجم الشارقة

كشف فاوستينو موكانديلا وكيل بن مالانجو أن نادي بيراميدز يريد التعاقد مع موكله ولاعب الشارقة الإماراتي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال فاوستينو موكانديلا لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "بيراميدز بالفعل يريد التعاقد مع بن مالانجو لكن إدارة الشارقة ترفض التفريط في اللاعب".

وواصل "كل ما يثار حول دفع الشارقة لبن مالانجو للرحيل عار تماما عن الصحة".

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وأتم وكيل بن مالانجو حديثه "لم يخطرنا أحد بأن بن مالانجو خارج الشارقة، والنادي ليس لديه رغبة في رحيله في الوقت الحالي".

وانضم اللاعب صاحب الـ28 عاما إلى الشارقة قادما من الرجاء المغربي في صيف عام 2021.

وخلال الموسم الجاري سجل بن مالانجو ثمانية أهداف وصنع ثلاثة في 13 مباراة مع الشارقة.

ويمتد تعاقد اللاعب الكونغولي مع النادي الإماراتي حتى صيف عام 2024.

بن مالانجو بيراميدز الشارقة
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