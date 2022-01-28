خبر في الجول – 4 عروض لـ عمار حمدي.. وموقف الأهلي حتى الآن

تنهال العروض على عمار حمدي لاعب خط وسط الأهلي لضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.

عمار حمدي النادي : الأهلي الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك أربعة أندية أبدت اهتمامها بضم صاحب الـ22 عاما وهم البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وفريقه السابق الاتحاد السكندري.

ولكن حتى الآن فإن الأهلي يرفض فكرة التخلي عن اللاعب الشاب ويرغب في استمراره في صفوفه وهو موقف قد يتغير حال طلب اللاعب الخروج معارا للمشاركة بشكل مستمر في المباريات.

وعلم FilGoal.com فإن عمار يفضل البقاء في القاهرة وعدم الذهاب للإسكندرية مجددا.

وخاض عمار مع الأهلي الموسم الجاري ست مباريات بواقع أربعة في الدوري كبديل، واثنتين في كأس الرابطة كأساسي.

وغاب عمار عن مباراة الأهلي الأخيرة ضد سموحة في كأس الرابطة بعدما تعرض لكدمة قوية في القدم.

ومنذ انضمامه للأهلي في عام 2018 قادما من النصر أعير عمار إلى الاتحاد السكندري ثم طلائع الجيش ثم زعيم الثغر مرة أخرى.