خبر في الجول – كاسونجو قد يعود للدوري المصري عن طريق فيوتشر.. وقرار منتظر

الجمعة، 28 يناير 2022 - 12:16

كتب : حامد وجدي

كابونجو كاسونجو ينتقل إلى الدوري التركي

قد تشهد سوق الانتقالات الشتوية الجارية عودة كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك السابق للدوري المصري مرة أخرى.

وقال مصدر من فيوتشر –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "هناك اتصالات حدثت خلال الأيام الماضية لعودة كاسونجو للدوري المصري مرة أخرى".

وواصل "علمنا أن كاسونجو ليس لديه أي مانع في العودة وعلي ماهر المدير الفني للفريق سيحسم مصيره".

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وأتم المصدر حديثه "علي ماهر أمامه أكثر من مهاجم معروض عليه ويفاضل بينهم لاختيار الأفضل له وللفريق".

وكان اللاعب صاحب الـ27 عاما سبق له اللعب في الدوري المصري مع الاتحاد السكندري والزمالك قبل رحيله عن الأخير صوب بولوسبور التركي أحد أندية الدرجة الثانية.

وخلال الموسم الجاري سجل كاسونجو سبعة أهداف وصنع هدفا وحيدا مع فريق التركي في 17 مباراة خاضها معه.

ومع الاتحاد خاض كاسونجو 24 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 3.

ومع الزمالك سجل 22 هدفا وصنع 3 في 74 مباراة.

كاسونجو فيوتشر في الدوري
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