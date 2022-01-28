طارق يحيى: شعرت بالقهر بعد استبعادي رغم تأكيد الجوهري ضمي لقائمة المونديال

الجمعة، 28 يناير 2022 - 11:57

كتب : FilGoal

طارق يحيى - الأهلي - سموحة

استرجع طارق يحيى نجم مصر والزمالك السابق لحظات صعبة عاشها بعد خروجه من قائمة الفراعنة التي شاركت في مونديال إيطاليا 1990.

وقال يحيى عبر قناة الزمالك:"لم أشعر بالقهر والظلم في حياتي بقدر ما حدث في تلك الفترة. أي شخص كان يقول لابد من وجودي في كأس العالم. أكاد أبكي الآن تأثرا بالذكرى".

وواصل "تم استبعادي في 1984 و1990 وأنا أفضل لاعب، أمر جعلني يائسا. الكل كان يقول لابد أن يشارك طارق يحيى، في المرتين، كل الاحترام والتقدير للمدربين عبده الوحش ومحمود الجوهري".

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وأضاف "قبل كأس العالم كنت في معرض الكتاب وكان هناك مؤتمر صحفي للجوهري، سُئل عن ضمي وأجاب نعم. بعدها بأيام قابلته في نادي الجزيرة أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني، ألقيت عليه السلام، كدت أسأله عن موقفي لكن كرامتي منعتني. بعد البرنامج كان الجميع يبارك لي".

وأتم "فوجئت بعد ذلك بخروجي من القائمة، لم أشعر بقهر وظلم أكثر مما عشته في تلك الأيام".

توج طارق يحيى (60 عاما) بكأس إفريقيا مع منتخب مصر في أرض الكنانة عام 1986.

قبل أن يشارك مجددا في البطولة القارية عامي 1988 و1990.

لكنه لم يسافر مع الفراعنة إلى إيطاليا حين تعادلوا مع هولندا وأيرلندا وخسروا أمام إنجلترا في ظهورهم المونديالي الثاني عبر التاريخ.

منتخب مصر الجوهري طارق يحيى
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