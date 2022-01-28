بي إن: شفاء مدرب تونس ومحمد بن رمضان من كورونا

الجمعة، 28 يناير 2022 - 11:51

كتب : FilGoal

منذر الكبير مدرب تونس

تلقى منتخب تونس نبأ جيدا اليوم الجمعة بشفاء مدربه منذر الكبير ومحمد بن رمضان من فيروس كورونا.

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" أن المسحة التي أجريت للثنائي جاءت سلبية.

ولكن وفقا للائحة البطولة فإن بن رمضان لا يحق له التواجد في اللقاء إلا بعد خمسة أيام من تحول عينته إلى سلبية.

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ويستعد منتخب تونس لملاقاة بوركينا فاسو غدا السبت في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا في ملعب رومدي أدجيا.

وغاب منذر الكبير عن الفوز على نيجيريا في دور الـ16 بهدف دون رد.

فيما تأهل منتخب بوركينا لتلك المرحلة بالفوز على الجابون بركلات الترجيح 8-7 بعد التعادل بهدف لمثله.

ويرغب منتخب تونس في التأهل لنصف النهائي للنسخة الثانية على التوالي من البطولة الإفريقية.

وكان منتخب تونس حصد المركز الرابع في نسخة أمم إفريقيا 2019.

منذر الكبير محمد بن رمضان تونس كأس أمم إفريقيا
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