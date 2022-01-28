بركات: كيروش مستمر مع مصر بغض النظر عن نتيجة المغرب

شدد محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم الفراعنة السابق، أن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر مستمر في منصبه حتى لو غادر كأس إفريقيا 2021 من الدور ربع النهائي.

ويستعد الفراعنة لمواجهة أسود الأطلس يوم الأحد في لقاء مرتقب في دور الـ8 من الكأس القارية.

وقال بركات عبر قناة المحور:"كيروش مستمر وسيقود مصر ضد السنغال في تصفيات كأس العالم، بغض النظر عن نتيجة مباراة المغرب".

وواصل "من قبل بطولة إفريقيا ندعم الجهاز الفني ونثق به لأبعد حد".

وتعاقدت مصر مع كيروش في سبتمبر الماضي وتأهل مع الفريق للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال.

وستلعب مصر مواجهة نارية ضد السنغال في مارس المقبل، الفائز بها سيشارك في مونديال قطر.

واستطاع الفراعنة إقصاء أفيال كوت ديفوار من كأس إفريقيا وسيواجهون المغرب.

وفي حال عبورهم لنصف النهائي سيواجهون جامبيا أو الكاميرون المضيفة.