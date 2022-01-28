بعد رحيل جوميز.. الهلال السعودي يضم هداف فلامنجو قبل كأس العالم للأندية

أعلن الهلال السعودي ضمه رسميا ضمه للبرازيلي ميشيل ديلجادو مهاجم فريق فلامنجو بعقد يمتد لثلاث سنوات.

ولم يشر الهلال لقيمة صفقة ضم اللاعب صاحب الـ25 عاما.

يأتي ذلك لتعويض رحيل مهاجم الفريق السابق بافيتيمبي جوميز بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي قبل كأس العالم للأندية.

وينتظر الهلال مواجهة الفائز من الجزيرة الإماراتي وبيري بولينينسيا بطل تاهيتي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وكان ميشيل هو هداف فلامنجو الموسم الماضي كما حصد جائزة أفضل هدف في الدوري البرازيلي وتواجد في التشكيل المثالث للبطولة.

وسجل ميشيل 21 هدفا وصنع 10 في 94 مباراة مع فلامنجو.

وأصبح اللاعب البرازيلي هو رابع صفقات الهلال في الانتقالات الشتوية الجارية بعد عبد الإله المالكي قادما من الاتحاد ومعه زميله سعود عبد الحميد.

هذا بالإضافة لعبد الرحمن العُبيد قادما من النصر.