أوروجواي تهزم باراجواي وتحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم منذ 5 جولات

فازت أوروجواي على مضيفتها باراجواي بهدف صباح الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب بابلو روخاس في الجولة 15 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وانتفض فريق سيليستي، الذي لم يحقق أي انتصار في الجولات الخمس السابقة، ليرتقي للمركز الرابع ورصيده 19 نقطة.

بينما استمرت معاناة باراجواي صاحبة المركز التاسع ورصيدها 13 نقطة.

وسجل لويس سواريز نجم أتليتكو مدريد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 ليعزز غلته التهديفية في التصفيات ويصل إلى الهدف السادس متساويا مع ثنائي الأرجنتين ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز.

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وسجل نيمار البرازيلي 7 أهداف في التصفيات بينما المتصدر هو مارسيلو مورينو البوليفي ورصيده 9 أهداف.

وتستضيف أوروجواي فريق فنزويلا يوم الأربعاء بينما تحل باراجواي ضيفة على البرازيل متصدرة التصفيات.

وتتأهل أول 4 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى المونديال بينما يلعب الخامس مواجهة فاصلة ضد فريق آسيوي في يونيو المقبل.