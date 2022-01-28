الأرجنتين بدون ميسي تسقط تشيلي "لاسارتي" وتعقد مهمتها في التأهل لـ كأس العالم

فازت الأرجنتين بهدفين لواحد على مضيفتها تشيلي صباح الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب زوروس ديل ديسييرتو في الجولة 15 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وحافظ فريق ألباسيليستي على سجله خاليا من الهزيمة في التصفيات بإسقاط منتخب لا روخا الذي ظل سابعا في الترتيب ورصيده 16 نقطة.

بينما للأرجنتين الوصيفة 32 نقطة وضمنت مسبقا مقعدها في مونديال قطر.

وتقدمت الأرجنتين عن طريق أنخيل دي ماريا في الدقيقة العاشرة وهي تلعب بدون أسطورتها ليونيل ميسي المصاب بفيروس كورونا.

وأردك بنجامين بريريتون التعادل لتشيلي، التي يقودها مارتن لاسارتي مدرب الأهلي الأسبق، في الدقيقة 21.

لكن لاوتارو مارتينيز أعاد بطل كوبا أمريكا إلى المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 34.

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لتتعقد مهمة تشيلي في بلوغ المونديال الذي غابت عن نسخته الأخيرة في روسيا.

وتستضيف الأرجنتين فريق كولومبيا يوم الأربعاء بينما تلعب تشيلي ضد مضيفتها بوليفيا يوم الثلاثاء.

وتتأهل أول 4 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى المونديال بينما يلعب الخامس مواجهة فاصلة ضد فريق آسيوي في يونيو المقبل.