رغم طرد أليسون مرتين.. الإكوادور تقتنص نقطة من البرازيل وتقترب من كأس العالم

أجبرت الإكوادور ضيفتها البرازيل على التعادل بهدف لمثله يوم الخميس على ملعب رودريجو باز ديلجادو في الجولة 15 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقدمت البرازيل مبكرا عن طريق كاسيميرو في الدقيقة السادسة وتعقدت مهمة أصحاب الأرض بعد طرد حارس مرماهم ألكسندر دومينجيز في الدقيقة 15.

لكن تساوت الكفتان في الدقيقة 20 بعد طرد إيمرسون مدافع فريق سيليساو.

وأنقذ الفيديو أليسون بيكر حارس البرازيل مرتين بعدما نال بطاقة حمراء في مناسبتين، الأولى في الدقيقة 30 والثانية في الوقت البديل من الشوط الثاني.

لكن في المرتين تراجع الحكم عن قراره بعد استشارة الفيديو.

وأدرك فيليكس توريس التعادل للإكوادور في الدقيقة 75 ليقتنص تعادلا ثمينا قرب الفريق من العودة للمونديال بعد الغياب عن النسخة الأخيرة في روسيا.

ورفعت الإكوادور رصيدها إلى 24 نقطة وتحتل المركز الثالث خلف البرازيل المتصدرة والأرجنتين الوصيفة وتأهل الأخيران مسبقا إلى المونديال.

وتستضيف البرازيل فريق أوروجواي يوم الأربعاء بينما تلعب الإكوادور ضد مضيفتها بيرو.

وتتأهل أول 4 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى المونديال بينما يلعب الخامس مواجهة فاصلة ضد فريق آسيوي في يونيو المقبل.

video:1