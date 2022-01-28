تقرير مغربي: بيراميدز يسعى لضم أزارو.. والتفاصيل المادية تعيق الصفقة

يسعى بيراميدز لضم المهاجم المغربي وليد أزارو عقب اقترابه من فسخ تعاقده مع الاتفاق السعودي.

وبحسب موقع "le 360 Sport" المغربي فأن بيراميدز يسعى لضم أزارو بعد تألق وليد الكرتي في صفوف الفريق.

وأضاف التقرير أن عائق وحيد يهدد إتمام الصفقة وهو الخلاف حول الأمور المالية.

وأوضح التقرير أن مهاجم الأهلي السابق، يرغب في الحصول على مكافأة التوقيع بالإضافة إلى مقدم التعاقد، على اعتبار أنه سينضم في صفقة انتقال حر، في الوقت الذي ترغب فيه إدارة بيراميدز إقناع اللاعب بالتوقيع والحصول على المقدم، والتنازل عن فكرة منحة التوقيع.

أزارو (26 عاما) منذ انتقاله للاتفاق السعودي في أكتوبر 20920 خاض 51 مباراة سجل 14 هدفا وصنع 6.

ويضم بيراميدز في هجومه كل من: دودو الجباس والفلسطيني محمود وادي.

ورحل عن صفوفه ناصر منسي إلى البنك الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم أزارو لـ الأهلي في 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

ولعب أزارو 89 مباراة بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 41 هدفا وصناعة 16.

وحقق أزارو لقبي دوري مصري إلى جانب لقب السوبر المصري، وحصد جائزة أفضل هداف في الدوري عن موسم 2017-18 بـ 18 هدفا.