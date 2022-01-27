مران علاجي لـ الشناوي بداية من الجمعة

الخميس، 27 يناير 2022 - 23:23

كتب : أحمد الخولي

لقطة إصابة محمد الشناوي مع محمد عبد المنعم أمام كوت ديفوار

يبدأ محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر غدا الجمعة برنامجا علاجيا بعد السفر إلى ياوندي تمهيدا لملاقاة المغرب.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

وأصيب الشناوي بشد في العضلة الخلفية تعرض له خلال مباراة كوت ديفوار التي أقيمت في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

ولم يستطع الشناوي إكمال المباراة وشارك بدلا منه محمد أبو جبل.

أخبار متعلقة
الكشف عن موعد قرعة كأس العالم 2022 لاعب واحد مهدد بالإيقاف في منتخب مصر قبل ملاقاة المغرب تقرير مغربي: بعد تونس ونيجيريا.. ماجيت نداي يدير لقاء مصر والمغرب

وأشار الشناوي وفقا لبيان المنتخب إلى أن سوء حالة أرضية الملعب كانت السبب الرئيسي في الإصابة التي لحقت به.

يستعد منتخب مصر لملاقاة المغرب يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب في ملعب أحمدو أهيدجو.

وستقام المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

مصر منتخب مصر محمد الشناوي
نرشح لكم
لاعب واحد مهدد بالإيقاف في منتخب مصر قبل ملاقاة المغرب تقرير مغربي: بعد تونس ونيجيريا.. ماجيت نداي يدير لقاء مصر والمغرب تعيين مدير عام جديد لـ منتخب الجزائر بي إن سبورتس: إيجابية مسحة غيلان الشعلالي
أخر الأخبار
مران علاجي لـ الشناوي بداية من الجمعة 20 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أتلتيكو مدريد يتعاقد مع فاس من فالنسيا 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد بسيوني حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك 33 دقيقة | مصر
الكشف عن موعد قرعة كأس العالم 2022 47 دقيقة | تصفيات كأس العالم
الظهير الهداف.. إنتر يضم روبن جوسينس 48 دقيقة | الدوري الإيطالي
لاعب واحد مهدد بالإيقاف في منتخب مصر قبل ملاقاة المغرب ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خطة برشلونة البديلة.. طريد أرتيتا يعوض موراتا ساعة | ميركاتو
تقرير مغربي: بعد تونس ونيجيريا.. ماجيت نداي يدير لقاء مصر والمغرب ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف