مران علاجي لـ الشناوي بداية من الجمعة

يبدأ محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر غدا الجمعة برنامجا علاجيا بعد السفر إلى ياوندي تمهيدا لملاقاة المغرب.

محمد الشناوي النادي : الأهلي مصر

وأصيب الشناوي بشد في العضلة الخلفية تعرض له خلال مباراة كوت ديفوار التي أقيمت في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

ولم يستطع الشناوي إكمال المباراة وشارك بدلا منه محمد أبو جبل.

وأشار الشناوي وفقا لبيان المنتخب إلى أن سوء حالة أرضية الملعب كانت السبب الرئيسي في الإصابة التي لحقت به.

يستعد منتخب مصر لملاقاة المغرب يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب في ملعب أحمدو أهيدجو.

وستقام المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.