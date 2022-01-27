محمد بسيوني حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك

الخميس، 27 يناير 2022 - 23:10

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي يحتفل بهدف الزمالك في سيراميكا كليوباترا

يدير محمد بسيوني مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك في الجولة الرابعة من كأس الرابطة.

ويعاون بسيوني كل من: محمد عزازي وأحمد لطفي ومحمد التابعي.

وسيتواجد على تقنية الفيديو: محمد سلامة ومحمد سيد بكر مساعد حكم فيديو.

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وسيدير مصطفى عثمان مباراة إنبي وطلائع الجيش.

فيما يدير هشام الفلال مباراة غزل المحلة وفاركو.

ويتذيل الزمالك الترتيب برصيد نقطة وحيدة من 3 مباريات بعد تعادل وهزيمتين.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة.

الزمالك سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة المصرية
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