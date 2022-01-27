محمد بسيوني حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك
الخميس، 27 يناير 2022 - 23:10
كتب : FilGoal
يدير محمد بسيوني مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك في الجولة الرابعة من كأس الرابطة.
ويعاون بسيوني كل من: محمد عزازي وأحمد لطفي ومحمد التابعي.
وسيتواجد على تقنية الفيديو: محمد سلامة ومحمد سيد بكر مساعد حكم فيديو.
🔴 | حكام مباريات الجمعة فى كأس رابطة الأندية المصرية ..... ⬇️⬇️ #EFA pic.twitter.com/qLBG687aXK— EFA.eg (@EFA) January 27, 2022
وسيدير مصطفى عثمان مباراة إنبي وطلائع الجيش.
فيما يدير هشام الفلال مباراة غزل المحلة وفاركو.
ويتذيل الزمالك الترتيب برصيد نقطة وحيدة من 3 مباريات بعد تعادل وهزيمتين.
فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة.