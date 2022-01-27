الكشف عن موعد قرعة كأس العالم 2022

الخميس، 27 يناير 2022 - 22:56

كتب : FilGoal

شعار كأس العالم قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد قرعة كأس العالم 2022 المزمع إقامته في قطر.

وستقام القرعة في الأول من إبريل القادم في العاصمة القطرية الدوحة.

وستشهد القرعة إجرائها بوجود 30 فريقا فقط من أصل 32 هم مجموع المشاركين في البطولة، وهم الفرق المتأهلة بحلول إبريل.

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يأتي ذلك لأن آخر مقعدين سيتم حسمهما من خلال ملحق التصفيات الذي سيقام في يونيو القادم.

وتقام منافسات كأس العالم في الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

وتأهل حتى الآن 14 منتخبا بصورة رسمية إلى البطولة، وهم قطر(البلد المضيف) وألمانيا والدنمارك والبرازيل وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا والأرجنتين وإيران.

كأس العالم قطر 2022
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