الظهير الهداف.. إنتر يضم روبن جوسينس

الخميس، 27 يناير 2022 - 22:55

كتب : FilGoal

روبن جوسينس - إنتر

أعلن نادي إنتر الإيطالي ضم الظهير الأيسر الألماني روبن جوسينس قادما من أتالانتا.

وانضم جوسينس لصفوف إنتر على سبيل الإعارة حتى نهاية مع إلزامية الشراء بعقد حتى 2026.

وبحسب التقارير فأن الصفقة ستكلف خزائن إنتر 25 مليون يورو.

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وسيرتدي جوسينس القميص رقم 18 رفقة نيراتزوري

وقال الظهير الألماني عبر الموقع الرسمي: "إنه فخر كبير لأنني وصلت إلى أحد أكبر الفرق في أوروبا، وأنا سعيد جدا لوجودي هنا وأريد حقا أن أبدأ".

وأكمل "لا داعي لإقناعي أعرف أيضا أنه فريق رائع. لقد أخبرني قصة النادي والفريق وكيف نعمل هنا ويسعدني أن تحدثت معه بالفعل".

وسجل جوسينس الموسم الجاري هدفان وصنع آخر في 8 مباريات رفقة نيراتزوري بيرجامو.

وغاب اللاعب منذ سبتمبر الماضي بسبب إصابته في أربطة الركبة.

وخاض جوسينس 157 مباراة مع أتالانتا، سجل 29 هدفا وصنع 21.

إنتر يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن ميلان.

بينما يحتل أتالانتا المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

روبن جوسينس إنتر أتالانتا الدوري الإيطالي
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