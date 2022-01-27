الظهير الهداف.. إنتر يضم روبن جوسينس
الخميس، 27 يناير 2022 - 22:55
كتب : FilGoal
أعلن نادي إنتر الإيطالي ضم الظهير الأيسر الألماني روبن جوسينس قادما من أتالانتا.
روبن جوسينس
النادي : إنتر ميلان
وانضم جوسينس لصفوف إنتر على سبيل الإعارة حتى نهاية مع إلزامية الشراء بعقد حتى 2026.
وبحسب التقارير فأن الصفقة ستكلف خزائن إنتر 25 مليون يورو.
وسيرتدي جوسينس القميص رقم 18 رفقة نيراتزوري
وقال الظهير الألماني عبر الموقع الرسمي: "إنه فخر كبير لأنني وصلت إلى أحد أكبر الفرق في أوروبا، وأنا سعيد جدا لوجودي هنا وأريد حقا أن أبدأ".
وأكمل "لا داعي لإقناعي أعرف أيضا أنه فريق رائع. لقد أخبرني قصة النادي والفريق وكيف نعمل هنا ويسعدني أن تحدثت معه بالفعل".
📸 | PHOTOS#WelcomeRobin 🤩⚫️🔵 pic.twitter.com/V3nfDnZupk— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) January 27, 2022
وسجل جوسينس الموسم الجاري هدفان وصنع آخر في 8 مباريات رفقة نيراتزوري بيرجامو.
وغاب اللاعب منذ سبتمبر الماضي بسبب إصابته في أربطة الركبة.
وخاض جوسينس 157 مباراة مع أتالانتا، سجل 29 هدفا وصنع 21.
إنتر يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن ميلان.
بينما يحتل أتالانتا المركز الرابع برصيد 43 نقطة.