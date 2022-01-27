لاعب واحد مهدد بالإيقاف في منتخب مصر قبل ملاقاة المغرب

يستعد منتخب مصر لملاقاة المغرب يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وقبل تلك القمة المرتقبة فهناك لاعب واحد فقط في صفوف منتخب مصر هو المهدد بالإيقاف حال حصوله على إنذار وتأهل الفراعنة لنصف النهائي.

ويعد أحمد سيد "زيزو" هو اللاعب الوحيد من منتخب مصر المهدد بالإيقاف عقب حصوله على إنذار أمس الأربعاء في مواجهة كوت ديفوار في دور الـ16.

وكان منتخب مصر في رصيده إنذارين فقط حصل عليهما في دور المجموعات عن طريق محمد النني ضد غينيا بيساو ومحمد عبد المنعم أمام السودان.

وتنص لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على أن الإنذارات تُرفع بعد نهاية دور المجموعات.

أما في المرحلة الإقصائية فسوف تستمر الإنذارات حتى النهائي.

وبناء عليه فإن زيزو هو اللاعب المهدد الوحيد بالإيقاف حال حصوله على بطاقة صفراء جديدة ضد المغرب وحال التأهل لنصف النهائي.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب في ملعب أحمدو أهيدجو.