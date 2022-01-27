خطة برشلونة البديلة.. طريد أرتيتا يعوض موراتا

كشفت تقارير صحفية عن خطة برشلونة البديلة لمواجهة إمكانية فشل صفقة انضمام ألفارو موراتا على سبيل الإعارة.

ويسعى النادي الكتالوني للحصول على موراتا المعار من أتلتيكو مدريد إلى يوفنتوس.

وبينما لا يمانع يوفي هذه العملية بالتزامن مع اقترابه من دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا، يتمسك أتلتيكو بالحصول على مقابل مادي للبيع في نهاية الموسم.

وفي حالة فشل هذه الصفقة، ذكر خافي ميجيل صحفي جريدة "أس" الإسبانية أن خطة برشلونة البديلة هي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

ويعاني أوباميانج من التهميش التام في الوقت الحالي تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا الذي قرر معاقبته بسحب شارة القيادة واستبعاده من الفريق، على خلفية "خرق أخلاقي" رفض الكشف عنه.