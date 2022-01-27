تقرير مغربي: بعد تونس ونيجيريا.. ماجيت نداي يدير لقاء مصر والمغرب

الخميس، 27 يناير 2022 - 22:12

كتب : FilGoal

الحكم السنغالي ماجيت نداي

أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة لقاء مصر والمغرب للسنغالي ماجيت نداي.

ووفقا لموقع "هسبورت" المغربي فإن نداي سوف يعاونه كل من ماليك سامبا ودجيبريل كامارا.

أما الحكم الرابع فسيكون التونسي صادوق السالمي.

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ويدير تقنية الفيديو المكسيكي جيريرو والموريتاني بايدة دحان.

وسبق لماجيت نداي إدارة مباراة وحيدة في النسخة الجارية من البطولة والتي فاز فيها منتخب تونس على نيجيريا بهدف دون رد في دور الـ16.

وأدار السنغالي مباراتين لمصر من قبل الأولى كانت في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 واكتسح الفراعنة فيها منتخب النيجر بسداسية دون رد.

أما المباراة الثانية كانت في أمم إفريقيا 2019 وفاز منتخب مصر على أوغندا بهدفين دون رد.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب الأحد المقبل في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في ملعب أحمدو أهيدجو.

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