تصفيات المونديال – السعودية تعبر عمان بصعوبة وتقترب أكثر من المونديال

الخميس، 27 يناير 2022 - 21:49

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

فاز منتخب السعودية اليوم الخميس بصعوبة على منافسه عمان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وانتصر الأخضر السعودي على عمان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في ملعب الجوهرة المشعة.

سجل فراس البريكان هدف الوحيد في الدقيقة 48.

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بتلك النتيجة وصل رصيد المنتخب السعودي إلى 19 نقطة يتصدر بهم المجموعة الثانية.

ويأتي منتخب اليابان ثانيا بـ15 نقطة ثم أستراليا ثالثا بـ14 نقطة.

ويحتل منتخب عمان المركز الرابع بسبع نقاط ثم الصين خامسا بخمس نقاط وأخيرا فيتنام سادسا بدون أي نقطة.

ويواجه منتخب السعودية منافسه اليابان في الجولة المقبلة ثم الصين ويختتم التصفيات بملاقاة أستراليا.

السعودية عمان تصفيات كأس العالم
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