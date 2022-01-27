تصفيات المونديال – السعودية تعبر عمان بصعوبة وتقترب أكثر من المونديال

فاز منتخب السعودية اليوم الخميس بصعوبة على منافسه عمان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وانتصر الأخضر السعودي على عمان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في ملعب الجوهرة المشعة.

سجل فراس البريكان هدف الوحيد في الدقيقة 48.

بتلك النتيجة وصل رصيد المنتخب السعودي إلى 19 نقطة يتصدر بهم المجموعة الثانية.

ويأتي منتخب اليابان ثانيا بـ15 نقطة ثم أستراليا ثالثا بـ14 نقطة.

ويحتل منتخب عمان المركز الرابع بسبع نقاط ثم الصين خامسا بخمس نقاط وأخيرا فيتنام سادسا بدون أي نقطة.

ويواجه منتخب السعودية منافسه اليابان في الجولة المقبلة ثم الصين ويختتم التصفيات بملاقاة أستراليا.