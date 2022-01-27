تصفيات المونديال – الإمارات يستغل تعثر لبنان ويحافظ على آمال الملحق

الخميس، 27 يناير 2022 - 21:36

كتب : FilGoal

الإمارات - كأس العرب

حافظ منتخب الإمارات على آماله في خوض ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بالفوز على سوريا اليوم الخميس.

والتقى منتخب الإمارات بمنافسه سوريا في الجولة السابعة من التصفيات في ملعب آل مكتوم معقل نادي النصر.

سجل كايو كانيدو الهدف الأول للإمارات في الدقيقة 43.

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وأضاف يحيى الغساني الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وفي وقت آخر سقط منتخب لبنان في ملعب صيدا أمام ضيفه كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد تشو كيون سيونج في الدقيقة 45.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب إيران المجموعة الأولى بـ19 نقطة وضمن رسميا التأهل لكأس العالم.

أما منتخب كوريا الجنوبية فيحتل المركز الثاني بـ17 نقطة لنقطتين لضمان التأهل رسميا.

فيما يأتي منتخب الإمارات ثالثا بتسع نقاط مقابل خمسة للبنان وأربعة للعراق واثنتين لسوريا.

الإمارات سوريا تصفيات المونديال لبنان
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