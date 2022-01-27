بي إن سبورتس: إيجابية مسحة غيلان الشعلالي

الخميس، 27 يناير 2022 - 21:36

كتب : FilGoal

غيلان الشعلالي - تونس - أنجولا

جاءت نتيجة مسحة غيلان الشعلالي لاعب منتخب تونس إيجابية.

وبحسب شبكة "بي إن سبورتس" فأن الشعلالي غاب عن مران اليوم للمنتخب التونسي بسبب إيجابية فحص كورونا الذي أجراه اليوم الخميس.

وأضاف التقرير أن الشعلالي شارك في مران الأمس بعد سلبية فحوصاته بناءً على المخبر المعتمد من الاتحاد الإفريقي (كاف).

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وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعافي ظهير المنتخب محمد أمين بن حميدة من إصابته بفيروس كورونا، على هامش خوض نسور قرطاج لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويعاني منتخب تونس من كثرة إصابات لاعبيه بكورونا إذ ذكرت إذاعة "موازييك" التونسية إصابة منتصر الطالبي وعيسى العيدوني.

هذا بالإضافة لإصابة منذر الكبير المدير الفني و3 من الجهاز المعاون له.

ويستعد منتخب تونس لملاقاة بوركينا فاسو السبت المقبل في ربع النهائي.

جاء ذلك بعد الفوز على نيجيريا بهدف دون رد سجله يوسف المساكني.

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