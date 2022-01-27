مروان حمدى: الإسماعيلى بوابتى للمنتخب

الخميس، 27 يناير 2022 - 21:25

كتب : ياسر الشريف

مروان حمدي - الإسماعيلي

أعرب مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي الجديد ولاعب المنتخب الأوليمبي عن سعادته بالانضمام لصفوف أحد أكبر الأندية في مصر والتواجد بين جدرانه، مشيرا إلى أن ارتداء القميص الأصفر كان بمثابة حلم يراوده منذ الصغر.

وقال حمدي: "لدي دافع كبير بإعتباري أحد أبناء مدينة الإسماعيلية في مساعدة الفريق بجانب زملائي في الخروج من تلك الكبوة الصعبة وأعلم كل شىء عن الفريق فأنا كنت مشجعا له قبل أن أكون لاعبًا بصفوفه لذلك لن أحتاج إلى وقت من أجل الانسجام مع باقى عناصر الفريق".

وأضاف "هناك مسئولية كبيرة علي عاتقنا كلاعبين في النهوض بنتائج الفريق ولدي ثقة كاملة في قدرات الجميع لتحقيق ذلك وإسعاد الجماهير التي لا تكل أو تمل في مساندة ودعم الفريق".

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وبالتحدث عن ملف المفاوضات أجاب المهاجم الشاب "لم تستمر طويلا في ظل التعاون المستمر بين الناديين لذلك الأمور حسمت بكل سهولة وبشكل سريع بعد مخاطبة نادي القناة بصفة رسمية".

واختتكم "الإسماعيلي فريق كبير والإنضمام له يرفع من شأن أي لاعب وأتمنى أن يكون بوابتي في حجز مقعد بالمنتخب الوطني الأول بعد التواجد مع المنتخب الأوليمبي خلال الفترة الماضية ".

وكان الإسماعيلي قد أعلن التعاقد بصفة رسمية مع الهداف الشاب مروان حمدي قادما من نادي القناة وذلك بعقد يمتد حتي نهاية موسم 2026.

الإسماعيلي مروان حمدي
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