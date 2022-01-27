براون: الإسماعيلي يتحسن تدريجيا ونعمل على تدعيمات أخرى.. وقيد حازم مرسي

وصف الأرجنتيني خوان براون المدير الفني لفريق الإسماعيلي مواجهة المقاولون العرب في كأس الرابطة بالمتوازنة بين الفريقين.

وتعادل الإسماعيلي مع المقاولون العرب سلبيا خلال مواجهة الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة.

وقال براون عقب المباراة: "الفريق يتحسن بشكل تدريجي من مباراة لأخرى وأصبح لديه طريقة وأسلوب لعب علي أرض الملعب رغم غياب الانتصارات في المواجهات الثلاث الماضية".

وأضاف "الصفقات الجديدة تعد إضافة مميزة لصفوف الفريق لكنها في حاجة لمزيد من الوقت من أجل تحقيق الانسجام والتناغم مع باقي العناصر".

وواصل "هناك تدعيمات أخرى يعمل عليها مجلس الإدارة بغرض وصول الفريق لأفضل شكل قبل عودة الدوري".

وأتم "لا يزال أمامنا كثير من العمل في الفترة المقبلة وأتمنى من الجماهير استمرار الدعم والمؤازرة لتحقيق نتائج تكون علي قدر تطلعاتهم قبل استئناف المسابقة المحلية".

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى 6 نقاط في المركز الثاني بجدول المجموعة الثانية من كأس الرابطة.

وأنهى الجهاز الإداري للإسماعيلي إجراءات قيد حازم مرسي مهاجم الفريق بسجلات اتحاد الكرة وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وتواجد اللاعب بقائمة الانتظار وجاء قيده بناءً على طلب من خوان براون.

وأصبح اللاعب جاهزا للمشاركة ضمن صفوف الفريق فى بطولة كأس رابطة الرابطة ومسابقة الدوري المصري فور استئنافها.

وضم الإسماعيلي حتى في سوق الانتقالات الشتوية كل من: البوليفي كارمليوا ألجاراناز والأرجنتيني دييجو فرناندو بجانب والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل بجانب الوافد الصاعد مروان حمدي.