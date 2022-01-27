النني: منتخب مصر يتحسن مع كل مباراة.. والجمهور العظيم دائما يساندنا

الخميس، 27 يناير 2022 - 20:55

كتب : أحمد الخولي

محمد النني - كارلوس كيروش - مصر

قال محمد النني لاعب خط وسط منتخب مصر إن الفراعنة يتحسنون بمرور المباريات الواحدة تلو الأخرى في كأس أمم إفريقيا 2021.

محمد النني

النادي : أرسنال

مصر

وتحدث النني في مؤتمر صحفي عقب الفوز على كوت ديفوار في دور الـ16 من البطولة وعقب تتويجه بجائزة رجل المباراة قائلا: "سعيد للغاية بالفوز بجائزة رجل المباراة ضد كوت ديفوار هذا أمر يسعد أي لاعب خاصة مع فوز المنتخب والتأهل للدور التالي وأشعر بالفخر أن تعبي ظهر وقدرتي على مساعدة فريقي على الفوز".

وواصل "قدمنا كل شيء في كل المباريات ولكننا نتحسن ربما لم نكن جيدين ضد نيجيريا لكننا تحسنا بعد ذلك ولكن أثبتنا اليوم أننا فريق كبير والروح كانت كبيرة جدا".

أخبار متعلقة
مدرب جامبيا: نريد أن نحظى بالاحترام في إفريقيا مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: عودة فيصل فجر ونايف أكرد للمران.. قائمتنا مكتملة للقاء مصر الثنائي أيو ينفي اعتزال اللعب دوليا مع غانا

وأردف "الجمهور دائما يساندنا ولا يخاف على المنتخب ونشكرهم على ذلك وهم جمهور عظيم ولدينا بلد عظيم خلفنا".

وأكمل النني "ألعب في أرسنال وهو ناد رائع وكبير ومن أكبر أندية العالم وساعدني على تحسن مستواي ولكننا الآن نتحدث عن منتخب مصر وأشكر زملائي على مساعدتي للفوز بجائزة رجل المباراة وساعدنا بعضنا البعض على الفوز بالمباراة".

وعن تشجيع الجماهير الكاميرونية لمنتخب مصر ضد كوت ديفوار قال: "تشجيع الجماهير الكاميرونية لنا أمر جيد بالطبع عندما تلعب وتشعر بالترحاب من البلد التي تستضيف البطولة هذا أمر جيد لنا".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة المغرب الأحد المقبل في ملعب أحمدو أهيدجو في ربع نهائي أمم إفريقيا.

النني مصر منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
اختبر معلوماتك عن تاريخ منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا مدرب جامبيا: نريد أن نحظى بالاحترام في إفريقيا أمم إفريقيا - منتخب تونس يستعيد بن حميدة من فيروس كورونا مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: عودة فيصل فجر ونايف أكرد للمران.. قائمتنا مكتملة للقاء مصر
أخر الأخبار
مروان حمدى: الإسماعيلى بوابتى للمنتخب 18 ثاتيه | الدوري المصري
اختبر معلوماتك عن تاريخ منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 5 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
براون: الإسماعيلي يتحسن تدريجيا ونعمل على تدعيمات أخرى.. وقيد حازم مرسي 12 دقيقة | الدوري المصري
النني: منتخب مصر يتحسن مع كل مباراة.. والجمهور العظيم دائما يساندنا 30 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
يد - قبل القمة المرتقبة.. الزمالك والأهلي ينتصران في المرحلة قبل الأخيرة من دوري المحترفين ساعة | رياضات أخرى
مدرب جامبيا: نريد أن نحظى بالاحترام في إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أحمد سامي: موسيماني تحدث مع بيكهام هاتفيا.. ومن الصعب عودته لـ الأهلي ساعة | مصر
مؤتمر موسيماني: نمر بموقف صعب بسبب كورونا والإجهاد.. لكن لا أعذار ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف