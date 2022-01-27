النني: منتخب مصر يتحسن مع كل مباراة.. والجمهور العظيم دائما يساندنا

قال محمد النني لاعب خط وسط منتخب مصر إن الفراعنة يتحسنون بمرور المباريات الواحدة تلو الأخرى في كأس أمم إفريقيا 2021.

محمد النني النادي : أرسنال مصر

وتحدث النني في مؤتمر صحفي عقب الفوز على كوت ديفوار في دور الـ16 من البطولة وعقب تتويجه بجائزة رجل المباراة قائلا: "سعيد للغاية بالفوز بجائزة رجل المباراة ضد كوت ديفوار هذا أمر يسعد أي لاعب خاصة مع فوز المنتخب والتأهل للدور التالي وأشعر بالفخر أن تعبي ظهر وقدرتي على مساعدة فريقي على الفوز".

وواصل "قدمنا كل شيء في كل المباريات ولكننا نتحسن ربما لم نكن جيدين ضد نيجيريا لكننا تحسنا بعد ذلك ولكن أثبتنا اليوم أننا فريق كبير والروح كانت كبيرة جدا".

وأردف "الجمهور دائما يساندنا ولا يخاف على المنتخب ونشكرهم على ذلك وهم جمهور عظيم ولدينا بلد عظيم خلفنا".

وأكمل النني "ألعب في أرسنال وهو ناد رائع وكبير ومن أكبر أندية العالم وساعدني على تحسن مستواي ولكننا الآن نتحدث عن منتخب مصر وأشكر زملائي على مساعدتي للفوز بجائزة رجل المباراة وساعدنا بعضنا البعض على الفوز بالمباراة".

وعن تشجيع الجماهير الكاميرونية لمنتخب مصر ضد كوت ديفوار قال: "تشجيع الجماهير الكاميرونية لنا أمر جيد بالطبع عندما تلعب وتشعر بالترحاب من البلد التي تستضيف البطولة هذا أمر جيد لنا".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة المغرب الأحد المقبل في ملعب أحمدو أهيدجو في ربع نهائي أمم إفريقيا.