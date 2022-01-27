يد - قبل القمة المرتقبة.. الزمالك والأهلي ينتصران في المرحلة قبل الأخيرة من دوري المحترفين

الخميس، 27 يناير 2022 - 20:22

كتب : FilGoal

يد الزمالك

حقق الزمالك والأهلي الفوز في الجولة الرابعة من من مباريات المرحلة قبل الأخيرة من دوري كرة اليد رجال.

وفاز الزمالك على سبورتنج 29-26.

فيما فاز الأهلي على طلائع الجيش 34-28.

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وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 16 نقطة في الصدارة ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

فيما ظل سبورتنج ثالث برصيد 12 نقطة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة.

وتقام منافسات المجموعة الأولى بين أول 6 فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة، وعقب نهايتها تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحصل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

وفي النهاية يصعد أول 4 أندية إلى المرحلة الثالثة والختامية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.

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