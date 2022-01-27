مدرب جامبيا: نريد أن نحظى بالاحترام في إفريقيا

الخميس، 27 يناير 2022 - 20:18

كتب : FilGoal

جامبيا - تونس - كأس أمم إفريقيا 2021

تحدث توم ساينتفيت مدرب جامبيا عن طموحات فريقه بعد تحقيقه لإنجاز كبير ببلوغ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال مدرب جامبيا في تصريحاته لـ "بي بي سي": "أريد تطوير هذا الفريق ليحظى بالاحترام في إفريقيا".

وأضاف "نحن هنا لنبلغ أقصى حدودنا، ونبني فريقا للمستقبل".

أخبار متعلقة
منتخب جامبيا بلا كورونا قبل مواجهة الكاميرون مدرب جامبيا: تحكمنا في الشوط الثاني ضد غينيا.. ولم لا نلاقي جزر القُمر؟ حارس جامبيا لـ في الجول: سنتواضع لتجنب إثارة غضب المنافسين.. لكن يمكننا الفوز على أي خصم كاف لـ في الجول: منتخب جامبيا أخطأ في فهم اللائحة.. كان يحق له إجراء 5 تبديلات ضد غينيا

وأوضح "نريد فريقا يتواجد في كأس أمم إفريقيا 2023 و2025 وكأس العالم 2026 حين سيتمكن 9 منتخبات إفريقية من المشاركة".

وحقق منتخب جامبيا قفزة كبرى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال كأس أمم إفريقيا، حيث تقدم من المركز 150 إلى 125، قاطعا 25 مركزا للأمام.

جاء ذلك بالفوز على تونس وموريتانيا والتعادل مع مالي في دور المجموعات، قبل أن يقصي منتخب غينيا من دور الـ16، ليجمع 85 نقطة في تصنيف فيفا بحسب الصحفي الجزائري وليد زياني.

ويخوض مفاجأة البطولة لقاء ربع النهائي أمام الكاميرون البلد المضيف يوم السبت القادم.

جامبيا كأس الأمم الإفريقية كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
مران علاجي لـ الشناوي بداية من الجمعة لاعب واحد مهدد بالإيقاف في منتخب مصر قبل ملاقاة المغرب تقرير مغربي: بعد تونس ونيجيريا.. ماجيت نداي يدير لقاء مصر والمغرب تعيين مدير عام جديد لـ منتخب الجزائر
أخر الأخبار
تقرير مغربي: بيراميدز يسعى لضم أزارو.. والتفاصيل المادية تعيق الصفقة ساعة | الدوري المصري
مران علاجي لـ الشناوي بداية من الجمعة 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أتلتيكو مدريد يتعاقد مع فاس من فالنسيا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد بسيوني حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك 3 ساعة | مصر
الكشف عن موعد قرعة كأس العالم 2022 3 ساعة | تصفيات كأس العالم
الظهير الهداف.. إنتر يضم روبن جوسينس 3 ساعة | الدوري الإيطالي
لاعب واحد مهدد بالإيقاف في منتخب مصر قبل ملاقاة المغرب 3 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خطة برشلونة البديلة.. طريد أرتيتا يعوض موراتا 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف