مدرب جامبيا: نريد أن نحظى بالاحترام في إفريقيا

تحدث توم ساينتفيت مدرب جامبيا عن طموحات فريقه بعد تحقيقه لإنجاز كبير ببلوغ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال مدرب جامبيا في تصريحاته لـ "بي بي سي": "أريد تطوير هذا الفريق ليحظى بالاحترام في إفريقيا".

وأضاف "نحن هنا لنبلغ أقصى حدودنا، ونبني فريقا للمستقبل".

وأوضح "نريد فريقا يتواجد في كأس أمم إفريقيا 2023 و2025 وكأس العالم 2026 حين سيتمكن 9 منتخبات إفريقية من المشاركة".

وحقق منتخب جامبيا قفزة كبرى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال كأس أمم إفريقيا، حيث تقدم من المركز 150 إلى 125، قاطعا 25 مركزا للأمام.

جاء ذلك بالفوز على تونس وموريتانيا والتعادل مع مالي في دور المجموعات، قبل أن يقصي منتخب غينيا من دور الـ16، ليجمع 85 نقطة في تصنيف فيفا بحسب الصحفي الجزائري وليد زياني.

ويخوض مفاجأة البطولة لقاء ربع النهائي أمام الكاميرون البلد المضيف يوم السبت القادم.