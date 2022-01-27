أحمد سامي: موسيماني تحدث مع بيكهام هاتفيا.. ومن الصعب عودته لـ الأهلي

أوضح أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة صعوبة قطع إعارة أحمد رمضان بيكهام وعودته لـ الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وحقق سموحة فوزا كبيرا على الأهلي بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة من كأس الرابطة لحساب المجموعة الثانية. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد سامي عقب نهاية اللقاء: "قدمنا مباراة جيدة مع فريق كبير، 3 نقاط جعلتنا في الصدارة ولدينا مباراة مع المقاولون العرب".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس "لابد من وجود هدوء مع اللاعبين أجرب لاعبين وبدأوا يعتادوا على أسلوب الفريق، نعمل بنظام واحد، سواء بالدفاع ثم المرتدات بشكل منظم واللاعبين باتوا يحفظون ذلك".

وأوضح "لم نقدم ذلك بنسبة 100% لكن خلقنا مساحات وهو ما نسعى له مع أي فريق".

الأهلي من الطبيعي أن يسعى للهجوم والفوز خاصة مع عودة لاعبي الفريق الأول، ونفذنا المرتدات بشكل جيد".

وعن إمكانية عودة أحمد رمضان بيكهام: "موسيماني تحدث مع بيكهام هاتفيا واللاعب أخبرني، ومن الصعب عودة بيكهام للأهلي لأنني اعتمد عليه حتى نهاية الموسم، بيكهام سيكون رقم المدافع رقم واحد فهو ذكي تكيتكيا وقوي وسريع".

وأكمل "من سنة ونصف قلت إن محمد عبد المنعم سيكون رقم واحد في الدفاع".

وأتم "فزنا بنتيجة وأداء جيد وسنحاول أمام المقاولون العرب مع مدربهم الجديد لوصول للمربع الذهبي لكن دون ضغط".



























































































سجل محمد عبد العاطي الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 27.

وأضاف عبد الكبير الوادي هدفين متتاليين في الدقيقتين 48 و51.

بتلك النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند ثلاث نقاط بالتساوي مع البنك الأهلي، لكن فارق الأهداف جعل المارد الأحمر يحتل المركز السادس والأخير في المجموعة.

فيما ارتقى سموحة لصدارة المجموعة بسبع نقاط بفارق نقطة عن ملاحقه الإسماعيلي.

ويتأهل أصحاب الصدارة من المجموعات الثلاثة وصاحب أفضل مركز ثاني.

ونجح سموحة اليوم في معادلة انتصاره الأكبر في تاريخ مواجهاته على الأهلي بعدما كرر الفوز عليه بالنتيجة ذاتها.

ففي موسم 2015-2016 فاز سموحة على الأهلي بثلاثية دون رد في الدوري سجلهم خالد قمر، وإسلام محارب (هدفين).