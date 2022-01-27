مؤتمر موسيماني: نمر بموقف صعب بسبب كورونا والإجهاد.. لكن لا أعذار

الخميس، 27 يناير 2022 - 19:27

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني مدرب الأهلي

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن فريقه يمر بموقف صعب في ظل وجود إصابات بفيروس كورونا بالإضافة للإجهاد الذي يعاني منه اللاعبين.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب الهزيمة من سموحة في رابع جولات كأس الرابطة بثلاثية دون رد.

وتحدث موسيماني في المؤتمر قائلا: "لا توجد أعذار لكن لدينا لاعبين مصابين بفيروس كورونا بالإضافة للإجهاد الذي يعاني منه لاعبين آخرين بعد عودتهم من المشاركة في كأس العرب بالإضافة لأننا لدينا لاعبين في كأس أمم إفريقيا وتعرضوا للإصابات القوية".

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وأردف "هذا موقف صعب بالطبع ولدينا تسعة أيام قبل المشاركة في كأس العالم للأندية أتمنى أن يكون الجميع عاد واستعاد لياقته ونعمل على ذلك لأنهم عادوا من كورونا متأثرين بالمرض وفقدوا وزنا".

وأكمل "هذه لم تكن مباراة ودية ولا نختلق الأعذار لكن كما قلت لدينا لاعبين غير متاحين".

وودع الأهلي كأس الرابطة بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط ليحتل المركز السادس في المجموعة الثانية.

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