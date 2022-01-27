المقاولون العرب يضم محمود عبد العزيز

أعلن المقاولون العرب ضم محمود عبد العزيز لاعب الزمالك السابق.

ووقع عبد العزيز على عقود انتقاله للمقاولون العرب لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر حسبما أعلن النادي في بيانه.

وخضع اللاعب اليوم الخميس للكشف الطبي قبل توقيع العقود الرسمية في حضور طلعت محرم مدرب الفريق ومدير التعاقدات.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك اتفق مع محمود عبد العزيز على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وكان محمود عبد العزيز البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف الزمالك قادما من سموحة في موسم 2017/2018.

ولعب عبد العزيز مع الزمالك 67 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف.

كما توج مع الأبيض بـ6 ألقاب وهم الدوري المصري والسوبر المصري والإفريقي، والكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر مرتين.

وينضم محمود عبد العزيز لتدريبات الفريق بداية من الغد بعد إنهاء كافة إجراءات التعاقد وقيده في قائمة الفريق.

ويعد عبد العزيز ثاني صفقات المقاولون العرب في الانتقالات الشتوية بعد ضم محمود عزت من سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 5 نقاط في كأس الرابطة ضمن مباريات المجموعة الثانية.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط من 8 مباريات.