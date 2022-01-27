سكاي: جناح مانشستر يونايتد إلى رينجرز على سبيل الإعارة

الخميس، 27 يناير 2022 - 19:05

كتب : FilGoal

أماد ديالو - مانشستر يونايتد وميلان

يقترب رينجرز الاسكتلندي من التعاقد مع أحمد ديالو جناح مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" حيث يرى يونايتد أن هذه الإعارة ستكون جيدة لتطوره، لأن ديالو يعتبر جزء من خطط النادي على المدى الطويل.

ومن المنتظر أن تتم الصفقة اليوم -الخميس- حيث يسعى رينجرز لتعويض المصاب يانيس هاجي بأقصى سرعة ممكنة.

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وعانى الروماني الدولي من إصابة في الركبة خلال فوز فريقه 4-0 على سترلينج أليسون وخضع للجراحة في لندن.

يذكر أن ديالو -19 سنة- انتقل إلى أولد ترافورد مقابل 37.2 مليون جنيه استرليني قادما من أتالانتا الإيطالي في العام الماضي، ليظهر في 9 مباريات فقط في جميع المسابقات.

مانشستر يونايتد ديالو رينجرز
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