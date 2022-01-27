المنتخب الرابع عشر في قطر.. إيران تحجز بطاقة كأس العالم 2022 بالفوز على العراق

الخميس، 27 يناير 2022 - 19:05

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي إيران بالتأهل لكأس العالم 2022

قاد مهدي طارمي منتخب إيران للتأهل لكأس العالم 2022 بالفوز على العراق بهدف دون رد في الجولة السابعة من تصفيات المونديال الآسيوية.

وحافظ منتخب إيران على صدارته للمجموعة الأولى برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية.

المباراة التي أقيمت على ملعب أزادي شهدت فوز إيران بهدف طارمي في الدقيقة 48.

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وحاول لاعبو إيران زيادة الغلة التهديفية لكن انتهت المباراة بهدف وحيد من 21 تسديدة على مرمى أسود الرافدين.

ولم يعرف المنتخب المُلقب بـ "تيم ملي" الخسارة بواقع 6 انتصارات وتعادل من 7 مباريات.

وشهدت المباراة زيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لأول مرة بقميص منتخب العراق ومرتديا القميص رقم 8.

فيما ظل منتخب العراق دون انتصار ومحتلا المركز الخامس -قبل الأخير- برصيد 4 نقاط.

وسيواجه منتخب إيران في الجولة المقبلة نظيره الإماراتي يوم 1 فبراير المقبل.

وأصبح منتخب إيران المنتخب الرابع عشر الذي يتأهل للمونديال القطري.

وتأهلت منتخبات: قطر (المستضيف) – ألمانيا – الدنمارك – البرازيل – فرنسا – بلجيكا – كرواتيا – إسبانيا – صربيا – إنجلترا – سويسرا – هولندا – الأرجنتين.

وتأهلت إيران للمونديال للمرة السادسة في تاريخها والثالثة على التوالي.

وفي الخمس مناسبات السابقة لم تتخط مرحلة المجموعات.

تصفيات كأس العالم 2022 إيران العراق زيدان إقبال
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