سموحة يعادل انتصاره الأكبر ويُقصي الأهلي من كأس الرابطة بثلاثية

حقق سموحة انتصارا كبيرا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس ليقصيه من كأس الرابطة.

واستضاف سموحة منافسه الأهلي في ملعب برج العرب في رابع جولات كأس الرابطة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

سجل محمد عبد العاطي الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 27.

وأضاف عبد الكبير الوادي هدفين متتاليين في الدقيقتين 48 و51.

بتلك النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند ثلاث نقاط بالتساوي مع البنك الأهلي، لكن فارق الأهداف جعل المارد الأحمر يحتل المركز السادس والأخير في المجموعة.

فيما ارتقى سموحة لصدارة المجموعة بسبع نقاط بفارق نقطة عن ملاحقه الإسماعيلي.

ويتأهل أصحاب الصدارة من المجموعات الثلاثة وصاحب أفضل مركز ثاني.

ونجح سموحة اليوم في معادلة انتصاره الأكبر في تاريخ مواجهاته على الأهلي بعدما كرر الفوز عليه بالنتيجة ذاتها.

ففي موسم 2015-2016 فاز سموحة على الأهلي بثلاثية دون رد في الدوري سجلهم خالد قمر، وإسلام محارب (هدفين).

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وسدد أفشة كرة قوية ارتدت من جسد المدافع رجب نبيل.

وحصل الأهلي على ركلة ركنية مررها أفشة زاحفة إلى لويس ميكيسوني لكن تسديدته ارتدت من أحد مدافعي سموحة.

ووضح جليا سيطرة الأهلي على الكرة واعتماد سموحة على المرتدات السريعة.

ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 27 راوغ صديق كالابا لاعبي الأهلي بطريقة جميلة ومرر الكرة لمحمد عبد العاطي الذي أطلق تسديدة زاحفة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لسموحة.

ورد أفشة بتسديدة قوية مرت بجوار مرمى الفريق السكندري.

وكاد ياسر إبراهيم يسجل هدفا ثانيا لسموحة بالخطأ في مرماه لكن الكرة ارتطمت بالعارضة.

وحول أحمد عبد القادر عرضية من أفشة برأسية لكنها مرت بجوار المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني انطلق صديق كالابا من الناحية اليمنى وأرسل عرضية زاحفة قابلها عبد الكبير الوادي بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 48.

وعقب ثلاث دقائق فقط وبينما كان الأهلي يحاول الاستفاقة من هدفي سموحة أرسل صديق كالابا بينية جديدة قابلها عبد الكبير الوادي أيضا بتسديدة جميلة بباطن القدم سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لسموحة.

وأجرى الأهلي أولى تبديلاته بمشاركة وليد سليمان بدلا من لويس ميكيسوني في الدقيقة 56.

ورد سموحة بتبديل أول بمشاركة أبو بكر ليادي بدلا من صديق كالابا، وتلاه بتبديل آخر بمشاركة جيروم فيليب بدلا من إليا سيلا.

وكاد سموحة يسجل هدفا رابعا في الدقيقة 67 بعد تسديدة من جيروم فيليب لكن تصويبته ارتطمت في الشباك من الخارج.

وأجرى الأهلي ثلاثة تبديلات بمشاركة أحمد سيد عبد النبي وأحمد أشرف وزياد طارق بدلا من بيرسي تاو وأفشة وحسين الشحات في الدقيقة 70.

وعقب أربع دقائق شارك محمد أشرف بدلا من أحمد عبد القادر.

وأجرى سموحة تبديلين بمشاركة مصطفى الخواجة ومحمد سعيد بدلا من محمد عبد العاطي وعبد الكبير الوادي.

سيطر الأهلي على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى سموحة.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار سموحة بثلاثية دون رد.