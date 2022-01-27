منافس الأهلي - إصابة جناح مونتيري بقطع في الرباط الصليبي.. والقائد بفيروس كورونا

أعلن نادي مونتيري المكسيكي إصابة دوفان فيرجارا بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى.

وسيغيب صاحب القميص رقم 10 عن كأس العالم للأندية، قبل مواجهة الأهلي يوم 5 فبراير المقبل بربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتعرض الجناح الكولومبي للإصابة في مباراة كروز أزول والتي أقيمت الأسبوع الماضي ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدوري المكسيكي.

ولم يعلن النادي مدة غياب اللاعب.

ويشغل فيرجارا مركز الجناح الأيمن وانضم لرايادوس في يناير 2021 قادما من أمريكا دي كالي الكولومبي.

الجناح البالغ 25 عاما شارك في 21 مباراة الموسم الجاري سجل 5 أهداف وصنع 1 في 946 دقيقة.

فيما أعلن جيراردو مارتينو المدير الفني لمنتخب المكسيك إصابة سيزار مونتيس بفيروس كورونا وعدم سفره مع بعثة المنتخب المكسيكي لمواجهة جامايكا.

وقال مارتينو في تصريح نقله موقع "oncediario" :"مونتيس خارج الوفد الذي جاء إلى جامايكا لإصابته بفيروس كورونا، بعد الاختبار الذي أجراه في مونتيري بعد المباراة التي لعبها مع كروز أزول".

سيزار مونتيس هو قائد مونتيري وسجل هدف التعادل القاتل لفريقه في السادسة من الوقت بدلا من الضائع أمام كروز أزول في الدوري الأسبوع الماضي.

ويحتل مونتيري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المكسيكي برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن كروز أزول متصدر الترتيب.

ويفقد مونتيري خدمات 10 لاعبين قبل مواجهة الأهلي، بسبب استدعاء لاعبيه في الفترة بين 27 يناير إلى 3 فبراير لخوض تصفيات كأس العالم لقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

منتخب المكسيك أعلن ضم 5 لاعبين من مونتيري هم: ثلاثي الدفاع خيسوس جاياردو ولويس رومو وهيكتور مورينو ولاعب الوسط سيزار مونتيس وروجيليو فونيس موري -هداف النادي التاريخي-.

وضم منتخب الأرجنتين الثنائي: الحارس إستيبان أندرادا والجناح ماكسيميليانو ميزا، لمواجهتي كولومبيا وتشيلي.

فيما ضم منتخب تشيلي سيباستيان فيجاس لاعب الوسط لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا.

وضم منتخب كولومبيا الظهير ستيفان ميدينا لمواجهتي بيرو والأرجنتين.

وكذلك انضم جويل كامبل -لاعب أرسنال السابق- لقائمة منتخب كوستاريكا لمواجهات بنما والمكسيك وجامايكا.

ودعم مونتيري صفوفه بالمكسيكي رودولفو بيتزارو على سبيل الإعارة حتى يناير المقبل قادما من إنتر ميامي الأمريكي.

وستكون مشاركة بيتزارو في كأس العالم للأندية هي الثالثة بعدما سبق له أن شارك بقميص شيفاز في نسخة 2018 ومونتيري في 2019.

وسجل بيتزارو الذي يشغل مركز صانع الألعاب 5 أهداف بقميص منتخب بلاده في 35 مباراة.