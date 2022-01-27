منافس الأهلي - إصابة جناح مونتيري بقطع في الرباط الصليبي.. والقائد بفيروس كورونا

الخميس، 27 يناير 2022 - 18:37

كتب : FilGoal

دوفان فيرجارا - مونتيري

أعلن نادي مونتيري المكسيكي إصابة دوفان فيرجارا بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى.

وسيغيب صاحب القميص رقم 10 عن كأس العالم للأندية، قبل مواجهة الأهلي يوم 5 فبراير المقبل بربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتعرض الجناح الكولومبي للإصابة في مباراة كروز أزول والتي أقيمت الأسبوع الماضي ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدوري المكسيكي.

أخبار متعلقة
منافس الأهلي - قبل التوقف الدولي.. مونتيري يخطف تعادلا في الوقت القاتل بالدوري المكسيكي منافس الأهلي - استدعاء 10 لاعبين في أجندة يناير من مونتيري قبل أيام من كأس العالم للأندية منافس الأهلي - مونتيري يستعيد صانع ألعابه قبل كأس العالم للأندية منافس الأهلي – مونتيري صائد العرب.. الأحمر يطارد ثأره من مدرب مصر السابق

ولم يعلن النادي مدة غياب اللاعب.

ويشغل فيرجارا مركز الجناح الأيمن وانضم لرايادوس في يناير 2021 قادما من أمريكا دي كالي الكولومبي.

الجناح البالغ 25 عاما شارك في 21 مباراة الموسم الجاري سجل 5 أهداف وصنع 1 في 946 دقيقة.

فيما أعلن جيراردو مارتينو المدير الفني لمنتخب المكسيك إصابة سيزار مونتيس بفيروس كورونا وعدم سفره مع بعثة المنتخب المكسيكي لمواجهة جامايكا.

وقال مارتينو في تصريح نقله موقع "oncediario" :"مونتيس خارج الوفد الذي جاء إلى جامايكا لإصابته بفيروس كورونا، بعد الاختبار الذي أجراه في مونتيري بعد المباراة التي لعبها مع كروز أزول".

سيزار مونتيس هو قائد مونتيري وسجل هدف التعادل القاتل لفريقه في السادسة من الوقت بدلا من الضائع أمام كروز أزول في الدوري الأسبوع الماضي.

ويحتل مونتيري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المكسيكي برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن كروز أزول متصدر الترتيب.

ويفقد مونتيري خدمات 10 لاعبين قبل مواجهة الأهلي، بسبب استدعاء لاعبيه في الفترة بين 27 يناير إلى 3 فبراير لخوض تصفيات كأس العالم لقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

منتخب المكسيك أعلن ضم 5 لاعبين من مونتيري هم: ثلاثي الدفاع خيسوس جاياردو ولويس رومو وهيكتور مورينو ولاعب الوسط سيزار مونتيس وروجيليو فونيس موري -هداف النادي التاريخي-.

وضم منتخب الأرجنتين الثنائي: الحارس إستيبان أندرادا والجناح ماكسيميليانو ميزا، لمواجهتي كولومبيا وتشيلي.

فيما ضم منتخب تشيلي سيباستيان فيجاس لاعب الوسط لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا.

وضم منتخب كولومبيا الظهير ستيفان ميدينا لمواجهتي بيرو والأرجنتين.

وكذلك انضم جويل كامبل -لاعب أرسنال السابق- لقائمة منتخب كوستاريكا لمواجهات بنما والمكسيك وجامايكا.

ودعم مونتيري صفوفه بالمكسيكي رودولفو بيتزارو على سبيل الإعارة حتى يناير المقبل قادما من إنتر ميامي الأمريكي.

وستكون مشاركة بيتزارو في كأس العالم للأندية هي الثالثة بعدما سبق له أن شارك بقميص شيفاز في نسخة 2018 ومونتيري في 2019.

وسجل بيتزارو الذي يشغل مركز صانع الألعاب 5 أهداف بقميص منتخب بلاده في 35 مباراة.

الأهلي مونتيري كأس العالم للأندية 2021
نرشح لكم
عبد الحفيظ: لابد أن يحصل موسيماني على حقه.. وقد نضم مدافعا منافس الأهلي - قبل التوقف الدولي.. مونتيري يخطف تعادلا في الوقت القاتل بالدوري المكسيكي منافس الأهلي - أجيري: لا يوجد فخر أكبر من تمثيل بلدك منافس الأهلي - أجيري: أعرف الأهلي جيدا.. ونعمل الآن على تقارير له
أخر الأخبار
مؤتمر موسيماني: نمر بموقف صعب بسبب كورونا والإجهاد.. لكن لا أعذار 25 دقيقة | مصر
المقاولون العرب يضم محمود عبد العزيز 36 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: جناح مانشستر يونايتد إلى رينجرز على سبيل الإعارة 47 دقيقة | ميركاتو
المنتخب الرابع عشر في قطر.. إيران تحجز بطاقة كأس العالم 2022 بالفوز على العراق 48 دقيقة | تصفيات كأس العالم
سموحة يعادل انتصاره الأكبر ويُقصي الأهلي من كأس الرابطة بثلاثية 57 دقيقة | مصر
منافس الأهلي - إصابة جناح مونتيري بقطع في الرباط الصليبي.. والقائد بفيروس كورونا ساعة | كأس العالم للأندية
أمم إفريقيا - منتخب تونس يستعيد بن حميدة من فيروس كورونا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: عودة فيصل فجر ونايف أكرد للمران.. قائمتنا مكتملة للقاء مصر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف