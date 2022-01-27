أمم إفريقيا - منتخب تونس يستعيد بن حميدة من فيروس كورونا

الخميس، 27 يناير 2022 - 18:32

كتب : FilGoal

تونس نيجيريا أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعافي ظهير المنتخب محمد أمين بن حميدة من إصابته بفيروس كورونا، على هامش خوض نسور قرطاج لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

وأعلن علي معلول ظهير الأهلي سلبية مسحته في توقيت سابق، حيث سيكون من حقه التواجد في المباراة المقبلة بعد إقرار قانون مشاركة اللاعب في المباريات فور تحول عينته لسلبية بخمسة أيام.

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" في وقت لاحق أنه بالإضافة لمعلول فقد شفي من الفيروس كل من غيلان الشعلالي ويوهان توزغار والحارس أيمن دحمان حيث سافروا من دوالا إلى جاروا للانضمام لبعثة نسور قرطاج.

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ويعاني منتخب تونس من كثرة إصابات لاعبيه بكورونا إذ ذكرت إذاعة "موازييك" التونسية إصابة منتصر الطالبي وعيسى العيدوني.

هذا بالإضافة لإصابة منذر الكبير المدير الفني و3 من الجهاز المعاون له.

ويستعد منتخب تونس لملاقاة بوركينا فاسو السبت المقبل في ربع النهائي.

جاء ذلك بعد الفوز على نيجيريا بهدف دون رد سجله يوسف المساكني.

تونس بوركينا فاسو محمد أمين بن حميدة كأس أمم إفريقيا
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