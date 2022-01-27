مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: عودة فيصل فجر ونايف أكرد للمران.. قائمتنا مكتملة للقاء مصر

عاد فيصل فجر ونايف أكرد لاعبي منتخب المغرب لمران أسود الأطلس الذي أقيم اليوم استعدادا للقاء مصر.

وقال مصدر من الاتحاد المغربي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "المران شهد عودة فيصل فجر بعد شفائه من فيروس كورونا".

وواصل "كذلك عاد نايف أكرد بعد شفائه من الإصابة العضلية التي تعرض لها في مواجهة مالاوي".

وأكمل "وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب قرر إراحة بعض اللاعبين الأساسيين عن المشاركة في المران مثل أشرف حكيمي ويوسف النصيري ورومان سايس وتدربوا اليوم في الجيمانزيوم فقط".

وأتم المصدر "لكن كل اللاعبين جاهزين لمواجهة مصر وسنخوض اللقاء بقائمة مكتملة".

ويستعد منتخب المغرب لملاقاة مصر الأحد المقبل في ملعب أحمدو أهيدجو في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.