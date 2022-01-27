انتهت كأس الرابطة - سموحة (3) - (0) الأهلي.. انتصار الفريق السكندري
الخميس، 27 يناير 2022 - 16:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة والأهلي في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لـ كأس الرابطة.
طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا
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نهاية المباراة بانتصار سموحة بثلاثية دون رد.
ق91+2: هدف من وليد سليمان تم إلغائه بداعي التسلل.
ق74: تبديل جديد للأهلي بمشاركة محمد أشرف بدلا من أحمد عبد القادر.
ق70: ثلاثة تبديلات للأهلي بمشاركة أحمد أشرف بدلا من أفشة، وزياد طارق بدلا من الشحات، وأحمد سيد غريب بدلا من بيرسي تاو.
ق57: تبديل أول للأهلي بمشاركة وليد سليمان بدلا من ميكيسوني.
ق51: جوووول ثااالث لسموحة عن طريق عبد الكبير الوادي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق48: جوووول ثااان لسموحة عن طريق عبد الكبير الوادي بعد هجمة مرتدة سريعة جدا للفريق السكندري.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف دون رد.
ق45+3: مطالبات بركلة جزاء للأهلي بداعي عرقلة ميكيسوني لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.
ق33: مخالفة للأهلي على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة الشحات.
ق29: ياسر إبراهيم كاد يسجل هدفا ثانيا لسموحة بالخطأ في مرماه بعد تشتيته عرضية بشكل خاطئ
ق29: تسديدة بدون معنى من أفشة ذهبت لخارج الملعب.
ق27: جووول أووول لسموحة عن طريق محمد عبد العاطي بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة جميلة من صديق كالابا وتمريرة ليسدد الأول في شباك علي لطفي.
ق18: ركلة ركنية للأهلي شتتها دفاع سموحة بعد عرضية محمد شكري.
ق10: بطاقة صفراء لـ رجب نبيل بعد اعتراضه على إبراهيم نور الدين حكم المباراة
ق6: تمريرة من حسين الشحات تضع ميكيسوني في وضع انفراد لكن دفاع سموحة يضغط عليه بعد تأخره في إنهاء الهجمة
انطلاق المباراة