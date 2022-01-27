الإسماعيلي والمقاولون والجونة والبنك الأهلي يتقاسمون النقاط في مصلحة الأهلي وسموحة

اكتفى الإسماعيلي والجونة بالتعادل مع المقاولون العرب، والبنك الأهلي، ليتقاسم الفرق الأربعة النقاط في الجولة الرابعة من المجمموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية.

وتعادل المقاولون العرب مع الإسماعيلي بدون أهداف على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية.

لاعبو المقاولون العرب طالبوا بركلة جزاء في الدقيقة الـ62، لكن الحكم عاد لتقنية الفيديو وقرر استئناف اللعب.

وفي الدقيقة الـ86 كاد الإسماعيلي يتقدم بعدما انفرد سايكو كونتيه وسدد، لكن حسن شاهين تصدى لها بنجاح.

كونتيه سدد مجددا في الدقيقة الـ91، لكن شاهين واصل التألق وتصدى لها ببراعة.

وكاد محمد هاشم يسجل في الدقيقة الـ93 من عرضية مرت من الجميع وارتطمت بالقائم، وخرجت إلى الخارج، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

الجونة والبنك الأهلي

وعلى استاد القاهرة، تعادل الجونة مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

تقدم البنك الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة الـ17. كعب من محمد بسيوني إلى موسى دياوارا الذي أرسل عرضية أرضية قابلها محمد حامد بلمسة في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم البنك بهدف مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لـ الجونة في الدقيقة الـ51، قبل أن يعود ويلغي القرار بواسطة الفيديو.

ثم كاد البنك الأهلي يضيف الثاني في الدقيقة الـ58 عن طريق ميدو مدحت برأسية ارتطمت بالقائم الأيسر.

الجونة أدرك التعادل في الدقيقة الـ83. كريم طارق يدخل منطقة الجزاء وينفرد ويمرر عرضية أرضية إلى خالد قمر الذي استلم واستدار وسدد في سقف الشبكة مسجلا التعادل.

وكاد محمد بسيوني يسجل الفوز لـ البنك الأهلي في الدقيقة الـ93 حين انفرد وسدد، لكن إسلام طارق تصدى لها، لينتهي اللقاء بالتعادل.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، ويحل الجونة ثانيا برصيد 5 نقاط.

من جهة أخرى، يأتي المقاولون العرب ثالثا برصيد 5 نقاط، ثم سموحة رابعا برصيد 4 نقاط، فيما يأتي الأهلي خامسا برصيد ثلاث نقاط، والبنك الأهلي في المركز الأخير بنفس الرصيد.

ويلعب الأهلي مع سموحة بعد قليل في آخر مباريات الجولة بالمجموعة.