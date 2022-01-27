كاف يعاقب منتخب جزر القمر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عدة عقوبات فرضها على منتخب جزر القمر بسبب ما حدث في مباراته ضد الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية.

منتخب جزر القمر خسر من نظيره الكاميروني مستضيف البطولة بهدفين مقابل هدف رغم أنه لعب بدون العديد من لاعبيه المصابين بفيروس كورونا وحرس مرماه أحد المدافعين لإصابة كل الحراس بالفيروس.

واجتمعت لجنة الانضباط بـ كاف للتداول بشأن عدد من الحوادث المتعلقة بمباراة الكاميرون وجزر القمر في ثمن نهائي البطولة.

في ضوء الأحداث التي وقعت في ملعب أوليمبي والتي أدت إلى مقتل ثمانية من المشجعين بعد حادث تدافع اتخذت لجنة كاف للانضباط القرارات التي نشرها الاتحاد الإفريقي في البيان التالي:

تم توجيه عدة اتهامات إلى منتخب جزر القمر بعد أن أظهروا سلوكا غير مسؤول في عدة مناسبات، بما في ذلك انتهاك خطير لبروتوكولات فيروس كورونا وتعطيل الوصول إلى غرف تبديل الملابس.

ذكر تقرير حكام المباراة الإهانات التي وجهت لمسؤولي الاتحاد الإفريقي، والسلوك غير الرياضي لمدرب حراس المرمى جان دانيال نويل باتريس بادوفاني.

كما اتهمت جزر القمر بالتسبب في تأخير دقيقتين في انطلاق المباراة بعد أن ارتدى لاعبها قميصًا ليس رقمه عند مغادرة غرفة خلع الملابس.

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي

- فرض غرامة قدرها 10000 دولار أمريكي على اتحاد جزر القمر لكرة القدم لعدم الامتثال لبروتوكل فيروس كورونا المطلوب من قبل كاف.

- فرض غرامة قدرها 5000 دولار أمريكي على اتحاد جزر القمر لكرة القدم لعدم احترام اللاعب لأرقام القميص المسجلة بالفعل في نظام CMS.

- فرض غرامة مالية قدرها 2000 دولار على اتحاد جزر القمر لكرة القدم بسبب تسبب لاعبيه في تأخير انطلاق المباراة.

- ايقاف مدرب حراسة المرمى جان دانيال نويل باتريس بادوفاني عن مبارياته الثلاث المقبلة مع المنتخب بسبب سلوكه غير المحترم.

- عدم إقامة مباريات أخرى ، سواء كانت تدريبات أو مباريات أو غير ذلك، على ملعب أوليمبي، بانتظار إجراء تحقيق كامل في الأحداث التي وقعت خلال المباراة المذكورة أعلاه.

- نقل المباراة التي كانت مقررة أصلاً في ملعب أوليمبي في 30 يناير 2022 إلى ملعب آخر تحدده اللجنة المنظمة.

- يجب تقديم تقرير عن السلامة والأمن إلى الأمين العام لـ كاف في موعد أقصاه 1 فبراير 2022 يوضح إجراءات السلامة والأمن المناسبة المطبقة لسلامة اللاعبين والمسؤولين والمتفرجين، قبل الموافقة على أي مباريات أخرى في ملعب أوليمبي.

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تحدوا كل الظروف والنقص العددي وخاضوا المباراة بظهير أيسر كحارس مرمى بل وسجلوا هدفا صاروخيا في شباك الكاميرون، هؤلاء كانوا رجال جزر القمر وفي مشاركتهم الأولى في كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ.

افتتح كارل توكو إيكامبي أهداف المباراة في الدقيقة 29.

وأضاف فينسنت أبو بكر الهدف الثاني للكاميرون في الدقيقة 70.

وقلص يوسف مشانجاما النتيجة بهدف صاروخي لجزر القُمر ف الدقيقة 81.

وشهدت المباراة طرد لنديم عبده لاعب جزر القُمر في الدقيقة السابعة بشكل مباشر لتدخله بقوة على قدم مومي نجاماليو.

وبذلك سيلتقي منتخب الكاميرون مع جامبيا يوم السبت المقبل في ربع النهائي.

أسود جزر القُمر

قبل المباراة بساعات شُفي حارس جزر القُمر علي أحمادا من فيروس كورونا وكذلك لاعب خط الوسط ياسين برهان لكنهما لم يشاركا في اللقاء رغم ذلك.

إذ أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طبق قانونا جديدا بمنع أي لاعب من المشاركة في المباريات حتى لو تحولت عينته من إيجابية إلى سلبية إلا بعد مرور خمسة أيام.

وجاء القرار بسبب مشاركة أكثر من لاعب مع منتخباتهم يوم المباراة وظهرت معاناتهم بعد ذلك بمشاكل في عضلات القلب.

وبناء عليه اضطر منتخب جزر القُمر للاستعانة بالظهير الأيسر الخاص به شاكر الهدهور ليلعب كحارس مرمى.

ولم يلعب شاكر في التصفيات المؤهلة للبطولة سوى مرتين فقط وأصيب بقطع في الرباط الصليبي واليوم شارك في المسابقة لكن كحارس مرمى وليس كظهير أيسر.

بل وتعرض المنتخب القمري لحالة طرد في الدقيقة السابعة ولكنه رغم ذلك قدم أداء قويا وتألق شاكر الهدهور في مرماه وتصدى لأكثر من هدف محقق للكاميرون.

وبدلا من الخروج بنتيجة كبيرة لم يخسر منتخب جزر القُمر سوى بهدفين لهدف بل وسجل هدفا رائعا.