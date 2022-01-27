كاف يعاقب منتخب جزر القمر

الخميس، 27 يناير 2022 - 16:31

كتب : FilGoal

ألفردو بن محمد يحتفل بأول أهداف جزر القُمر في أمم إفريقيا أمام غانا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عدة عقوبات فرضها على منتخب جزر القمر بسبب ما حدث في مباراته ضد الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية.

منتخب جزر القمر خسر من نظيره الكاميروني مستضيف البطولة بهدفين مقابل هدف رغم أنه لعب بدون العديد من لاعبيه المصابين بفيروس كورونا وحرس مرماه أحد المدافعين لإصابة كل الحراس بالفيروس.

واجتمعت لجنة الانضباط بـ كاف للتداول بشأن عدد من الحوادث المتعلقة بمباراة الكاميرون وجزر القمر في ثمن نهائي البطولة.

أخبار متعلقة
هل تابعت ملحمة منتخب مصر أمام كوت ديفوار جيدا؟ اختبر نفسك منتخب جامبيا بلا كورونا قبل مواجهة الكاميرون إصابة الشناوي بشد في الخلفية وحمدي فتحي بإجهاد في الضامة.. والمنتخب يتجه لـ ياوندي مالي تحتج بسبب ما حدث أمام غينيا الاستوائية

في ضوء الأحداث التي وقعت في ملعب أوليمبي والتي أدت إلى مقتل ثمانية من المشجعين بعد حادث تدافع اتخذت لجنة كاف للانضباط القرارات التي نشرها الاتحاد الإفريقي في البيان التالي:

تم توجيه عدة اتهامات إلى منتخب جزر القمر بعد أن أظهروا سلوكا غير مسؤول في عدة مناسبات، بما في ذلك انتهاك خطير لبروتوكولات فيروس كورونا وتعطيل الوصول إلى غرف تبديل الملابس.

ذكر تقرير حكام المباراة الإهانات التي وجهت لمسؤولي الاتحاد الإفريقي، والسلوك غير الرياضي لمدرب حراس المرمى جان دانيال نويل باتريس بادوفاني.

كما اتهمت جزر القمر بالتسبب في تأخير دقيقتين في انطلاق المباراة بعد أن ارتدى لاعبها قميصًا ليس رقمه عند مغادرة غرفة خلع الملابس.

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي

- فرض غرامة قدرها 10000 دولار أمريكي على اتحاد جزر القمر لكرة القدم لعدم الامتثال لبروتوكل فيروس كورونا المطلوب من قبل كاف.

- فرض غرامة قدرها 5000 دولار أمريكي على اتحاد جزر القمر لكرة القدم لعدم احترام اللاعب لأرقام القميص المسجلة بالفعل في نظام CMS.

- فرض غرامة مالية قدرها 2000 دولار على اتحاد جزر القمر لكرة القدم بسبب تسبب لاعبيه في تأخير انطلاق المباراة.

- ايقاف مدرب حراسة المرمى جان دانيال نويل باتريس بادوفاني عن مبارياته الثلاث المقبلة مع المنتخب بسبب سلوكه غير المحترم.

- عدم إقامة مباريات أخرى ، سواء كانت تدريبات أو مباريات أو غير ذلك، على ملعب أوليمبي، بانتظار إجراء تحقيق كامل في الأحداث التي وقعت خلال المباراة المذكورة أعلاه.

- نقل المباراة التي كانت مقررة أصلاً في ملعب أوليمبي في 30 يناير 2022 إلى ملعب آخر تحدده اللجنة المنظمة.

- يجب تقديم تقرير عن السلامة والأمن إلى الأمين العام لـ كاف في موعد أقصاه 1 فبراير 2022 يوضح إجراءات السلامة والأمن المناسبة المطبقة لسلامة اللاعبين والمسؤولين والمتفرجين، قبل الموافقة على أي مباريات أخرى في ملعب أوليمبي.

تحدوا كل الظروف والنقص العددي وخاضوا المباراة بظهير أيسر كحارس مرمى بل وسجلوا هدفا صاروخيا في شباك الكاميرون، هؤلاء كانوا رجال جزر القمر وفي مشاركتهم الأولى في كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ.

افتتح كارل توكو إيكامبي أهداف المباراة في الدقيقة 29.

وأضاف فينسنت أبو بكر الهدف الثاني للكاميرون في الدقيقة 70.

وقلص يوسف مشانجاما النتيجة بهدف صاروخي لجزر القُمر ف الدقيقة 81.

وشهدت المباراة طرد لنديم عبده لاعب جزر القُمر في الدقيقة السابعة بشكل مباشر لتدخله بقوة على قدم مومي نجاماليو.

وبذلك سيلتقي منتخب الكاميرون مع جامبيا يوم السبت المقبل في ربع النهائي.

أسود جزر القُمر

قبل المباراة بساعات شُفي حارس جزر القُمر علي أحمادا من فيروس كورونا وكذلك لاعب خط الوسط ياسين برهان لكنهما لم يشاركا في اللقاء رغم ذلك.

إذ أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طبق قانونا جديدا بمنع أي لاعب من المشاركة في المباريات حتى لو تحولت عينته من إيجابية إلى سلبية إلا بعد مرور خمسة أيام.

وجاء القرار بسبب مشاركة أكثر من لاعب مع منتخباتهم يوم المباراة وظهرت معاناتهم بعد ذلك بمشاكل في عضلات القلب.

وبناء عليه اضطر منتخب جزر القُمر للاستعانة بالظهير الأيسر الخاص به شاكر الهدهور ليلعب كحارس مرمى.

ولم يلعب شاكر في التصفيات المؤهلة للبطولة سوى مرتين فقط وأصيب بقطع في الرباط الصليبي واليوم شارك في المسابقة لكن كحارس مرمى وليس كظهير أيسر.

بل وتعرض المنتخب القمري لحالة طرد في الدقيقة السابعة ولكنه رغم ذلك قدم أداء قويا وتألق شاكر الهدهور في مرماه وتصدى لأكثر من هدف محقق للكاميرون.

وبدلا من الخروج بنتيجة كبيرة لم يخسر منتخب جزر القُمر سوى بهدفين لهدف بل وسجل هدفا رائعا.

جزر القمر الكاميرون كاف كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - منتخب تونس يستعيد بن حميدة من فيروس كورونا مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: عودة فيصل فجر ونايف أكرد للمران.. قائمتنا مكتملة للقاء مصر الثنائي أيو ينفي اعتزال اللعب دوليا مع غانا هل تابعت ملحمة منتخب مصر أمام كوت ديفوار جيدا؟ اختبر نفسك
أخر الأخبار
مؤتمر موسيماني: نمر بموقف صعب بسبب كورونا والإجهاد.. لكن لا أعذار 27 دقيقة | مصر
المقاولون العرب يضم محمود عبد العزيز 37 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: جناح مانشستر يونايتد إلى رينجرز على سبيل الإعارة 48 دقيقة | ميركاتو
المنتخب الرابع عشر في قطر.. إيران تحجز بطاقة كأس العالم 2022 بالفوز على العراق 49 دقيقة | تصفيات كأس العالم
سموحة يعادل انتصاره الأكبر ويُقصي الأهلي من كأس الرابطة بثلاثية 58 دقيقة | مصر
منافس الأهلي - إصابة جناح مونتيري بقطع في الرباط الصليبي.. والقائد بفيروس كورونا ساعة | كأس العالم للأندية
أمم إفريقيا - منتخب تونس يستعيد بن حميدة من فيروس كورونا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: عودة فيصل فجر ونايف أكرد للمران.. قائمتنا مكتملة للقاء مصر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف