تشكيل سموحة – الوادي وسيلا وأوجولا يقودون الهجوم.. وياكوبسن على الدكة ضد الأهلي

أعلن أحمد سامي المدير الفني لسموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة الرابعة من كأس الرابطة.

ويقود عبد الكبير الوادي وإليا سيلا وصديق أوجولا هجوم سموحة، في التشكيل الذي ضم..

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – رجب نبيل – خالد عبد الفتاح – محمد شكري

الوسط: محمود حليمو – محمد كناريا – محمد عبد العاطي – عبد الكبير الوادي – صديق أوجولا

الهجوم: إليا سيلا

البدلاء: عمر صلاح – أحمد عيد – مصطفى الخواجة – أبو بكر ليادي – محمد نادي – محمد سعيد – جيروم فيليب – مهاب عادل – ألكساندر ياكوبسن