منتخب جامبيا بلا كورونا قبل مواجهة الكاميرون

الخميس، 27 يناير 2022 - 16:09

كتب : FilGoal

جامبيا - تونس - كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الجامبي لكرة القدم يوم سلبية مسحة كل لاعبي منتخب جامبيا قبل المواجهة المرتقبة أمام الكاميرون في كأس أمم إفريقيا.

ويخوض مفاجأة البطولة لقاء ربع النهائي أمام البلد المستضيف يوم السبت.

وأفاد الاتحاد الجامبي في بيان: "خضع منتخب جامبيا هذا الصباح لفحوصات فيروس كورونا في فندق الإقامة بمدينة دوالا".

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وأضاف البيان "تم اختبار جميع اللاعبين والطاقم البالغ عددهم 27 والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت مسحة الجميع سلبية".

وبالتالي سيكون كل الفريق الجامبي متاحا لمباراة الكاميرون يوم السبت.

الفائز من هذه المواجهة سيلعب مباراة نصف النهائي ضد الفائز من لقاء مصر والمغرب.

وتقام المباراة النهائية يوم 6 فبراير المقبل.

جامبيا الكاميرون كأس أمم إفريقيا
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