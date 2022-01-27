تشكيل الأهلي – عودة الكبار.. الشحات وأفشة وتاو يقودون الأحمر أمام سموحة

الخميس، 27 يناير 2022 - 16:08

كتب : أحمد الخولي

الجهاز الفني للأهلي - الأهلي × الجونة

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة سموحة في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية لكأس الرابطة.

وشهد التشكيل عودة اللاعبين الكبار، بعد 3 مباريات من الاعتماد على ناشئي الفريق.

ويقود حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" وبيرسي تاو الأهلي، في التشكيل الذي ضم..

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حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد

الوسط: محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر

الهجوم: بيرسي تاو

البدلاء: مصطفى شوبير – أحمد سيد غريب – أحمد أشرف – محمد فخري – محمد خليفة نصير – محمد أشرف – زياد طارق – محمد مغربي – وليد سليمان

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