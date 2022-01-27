تشكيل الأهلي – عودة الكبار.. الشحات وأفشة وتاو يقودون الأحمر أمام سموحة
الخميس، 27 يناير 2022 - 16:08
كتب : أحمد الخولي
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة سموحة في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية لكأس الرابطة.
وشهد التشكيل عودة اللاعبين الكبار، بعد 3 مباريات من الاعتماد على ناشئي الفريق.
ويقود حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" وبيرسي تاو الأهلي، في التشكيل الذي ضم..
حراسة المرمى: علي لطفي
الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد
الوسط: محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر
الهجوم: بيرسي تاو
البدلاء: مصطفى شوبير – أحمد سيد غريب – أحمد أشرف – محمد فخري – محمد خليفة نصير – محمد أشرف – زياد طارق – محمد مغربي – وليد سليمان
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