تشكيل الأهلي – عودة الكبار.. الشحات وأفشة وتاو يقودون الأحمر أمام سموحة

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة سموحة في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية لكأس الرابطة.

وشهد التشكيل عودة اللاعبين الكبار، بعد 3 مباريات من الاعتماد على ناشئي الفريق.

ويقود حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" وبيرسي تاو الأهلي، في التشكيل الذي ضم..

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد

الوسط: محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر

الهجوم: بيرسي تاو

البدلاء: مصطفى شوبير – أحمد سيد غريب – أحمد أشرف – محمد فخري – محمد خليفة نصير – محمد أشرف – زياد طارق – محمد مغربي – وليد سليمان